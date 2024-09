Nešto smrdi – Križevčani dobivaju pozive za preventivne zdravstvene programe u motelu

Građani Križevaca ovih su dana dobili pozive na preventivni program za rak debelog crijeva, za sebe i pratnju, koji će im se jednostavno i bezbolno, uz brze rezultate, obaviti u motelu u ponedjeljak ujutro u 9 sati. Na letku je kupon za besplatno testiranje, no ne piše koja će medicinska ustanova obaviti pregled i testiranje. Naveden je samo sponzor, tvrtka Wax d.o.o.

Pozivom na broj telefona naveden na letku ne može se doći do tvrtke Wax, bar je tako rekla gospođa koja se javila. “To je druga firma, mi smo samo pozivni centar za njih“, odgovorila je. Broj nema, no obećala je nabaviti ga ako nazovemo opet. Na novi poziv javila se nova agentica, potvrdila je da će se preventivni program održati u Križevcima u motelu, no ne zna što će se tamo događati jer nikad nije bila na nekom od njih.

Tvrtka doista postoji, registrirana je za promidžbu, kupnju i prodaju robe, prijevoz putnika, fotografsku djelatnost, projektiranje i građenje, iznajmljivanje automobila, strojeva, organiziranje kreativnih radionica, audicija, seminara, pripremu i javno izvođenje dramskih i scenskih djela, i još mnogo toga, ali ne i za zdravstvenu djelatnost.

Pitali smo i KTC u čiji motel tvrtka Wax poziva građane na preventivne programe. Potvrdili su nam da je sala rezervirana sljedeći tjedan od ponedjeljka do petka jednoj firmi iz Osijeka koja je salu unajmila za “prezentaciju wellness proizvoda (masažne fotelje, posuđe,..)”, kako su napisali u upitu na osnovu kojeg je KTC dao ponudu za najam.

“Nemamo informaciju o detaljima njihove prezentacije, a u upitu za najam nema niti spomena “preventivnih pregleda”. Kontaktirali smo ih radi pojašnjenja i rekli su da im agencija “poziva” posjetitelje i da nema “niti riječi” o preventivnom pregledu debelog crijeva, da je to netko krivo razumio“, odgovara nam KTC.

U Hrvatskoj se već godinama provodi Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, besplatan je i organizira ga Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zdravstveno osigurane i neosigurane osobe u dobi 50-75 godina na kućne adrese dobivaju pozive za testiranje i kuverte s test kartonima za nanošenje uzorka stolice. Pozive šalju zavodi za javno zdravstvo županija, a ne privatne tvrtke koje nisu ni registrirane za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva.