Branko Zorko uoči polumaratona Kalnik-Križevci: Budite hrabri i pridružite se trkačima

Na atletskoj stazi Gradskog stadiona danas su na konferenciji za medije predstavljene atletske utrke 15. županijski polumaraton Kalnik-Križevci KTC, 5. Križevačka osmina i 3. dječja utrka Radost trčanja, kojima su u subotu 14. rujna domaćini Križevci i Kalnik. Utrka je, jedina u županiji, od ove godine uvrštena i u kalendar svjetske atletike, a uz to što ima važno mjesto na sportskoj karti županije, ovo natjecanje značajno je i za turističku promociju, rekla je Kristina Sočev, pomoćnica direktora Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

“Utrka je idealna prilika da se ovaj kraj pokaže i u turističkom smislu. Mnogi će doći prvi put, ali neki od njih će se i vratiti. Ogroman trud uložen je svih ovih godina da bi se postigla ova razina natjecanja“, rekla je Sočev i naglasila da će Županija i Turistička zajednica i ubuduće podržavati ovaj veliki sportski događaj. Start polumaratona je na Kalniku pa utrka spaja dva kraja, Kalnik i Križevce koji su, poručio je načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer, kao prst i nokat – jedni bez drugih ne mogu.

“Ovo je dobra priča koja to potvrđuje, uz sport kao promotor našeg kraja i zdravog života. Sjajna ideja je pokretanje kratke utrke, osminke maratona po križevačkim ulicama, i pozivam sportaše i rekreativce da se prijave“, poručio je Kešer. On je u utrci sudjelovao čak dvaput i to u suprotnom smjeru, još kad se startalo u Križevcima, završavalo na Kalniku, a utrka je bila duga oko 17 km.

Polumaraton Kalnik-Križevci je, uz motociklističku utrku i malonogometni turnir, među najvažnijim sportskim događanjima u Križevcima, a treću godinu okuplja i najmlađe, djecu i učenike. Organizatori su Zajednica športskih udruga i AK Križevci pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije, Općine Kalnik i Grada Križevaca. “Siguran sam da 14. rujna imamo itekako što pokazati u sportskom i u društvenom smislu. Posebno me raduje što se iz polumaratona i osmine rodila i ideja za Radost trčanja u kojoj sudjeluju djeca, te što se njeguje kultura atletike kao bazičnog sporta i općenito sportska kultura na području grada“, rekao je gradonačelnik Mario Rajn.

Od početaka utrku podržava KTC, a njihova predsjednica Uprave Daliborka Kranjčić, koja je prije deset godina istrčala križevačko-kalnički polumaraton, iz prve je ruke prenijela dojmove o stazi i utrci te pozvala sugrađane da se i oni prijave. “Bilo je lijepo i nezaboravno iskustvo. Tko god odluči sudjelovati, osim tog sportskog i natjecateljskog motiva, doživjet će sve ljepote koje ova staza pruža. KTC je svih 15 godina uz ovu utrku, lijepo je promovirati sport i grad, kvalitetan i zdrav razvoj djece i mladih“, poručila je Daliborka Kranjčić uime sponzora. Prijave su otvorene do 5. rujna na stranici Križevci run, a natjecatelji će, osim okrijepa uz stazu i finišerskih medalja, dobiti i prigodne majice, najavio je predsjednik Organizacijskog odbora utrke i predsjednik AK Križevci Branko Zorko.

“Apeliram na ove još uvijek neodlučne – budite hrabri i pridružite se trkačima koji će trčati od Kalnika do atletske staze u Križevcima ili se prijavite na gradsku trku dugu 5.28 km. Potrudit ćemo se da sve prođe u najboljem redu“, rekao je peterostruki olimpijac Zorko. Prijave za dječje utrke Radost trčanja otvorene su do 11. rujna putem obrasca: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScti31-NMyazAgBqlq_F13oBh2ZMqxv9sn9UWCz-HoCcPMDrQ/viewform?pli=1