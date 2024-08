Tomislav Goluban zatvara premijerno izdanje “Križevci Blues Festivala”

Atrij Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci bit će mjesto održavanja prvog izdanja “Križevci Blues Festivala”, u petak i subotu, 30. i 31. kolovoza. Program drugog dana od 20:00 sati donosi nastupe sastava Bok Blues i Small House Brown dok će čast zatvoriti premijerno izdanje Križevci Blues Festivala imati Tomislav Goluban. Ulazak je slobodan, a organizator Križevci Blues Festivala je Grad Križevci.

Bok Blues, dvojac, autorski dio BE HA VE Americana Blues benda, odlučio je pokušati njihove probe prilikom komponiranja i aranžiranja novih pjesama predstaviti javnosti. Zoran Haraminčić – Hara, kompozitor, aranžer, producent, multiinstrumentalist i Davor Bunčić – Buna, vokal, kompozitor, tekstopisac, usnoharmonikaš. Ova dva glazbenika su dugi niz godina uključena u blues glazbenu scenu i nastupala su u mnogim bendovima. Novim uzbudljivim pothvatom Bok Blues izražavaju svoju viziju tog glazbenog žanra, predstavljajući vlastite skladbe i jačajući temelje blues glazbe u Hrvatskoj. Bok Blues predstavlja autorsku blues glazbu nadahnutu ljubavlju i još mnogo dodatnih osjećaja koje ljudi doživljavaju u stanju kad su zaljubljeni. Ovaj duet je u svibnju 2022. predstavljao Hrvatsku na International Blues Challengeu u Američkom gradu Memphis, Tennessee. Između natjecatelja iz Amerike i cijelog svijeta postigli su izuzetan uspjeh prošavši u polufinale ovog natjecanja. U lipnju 2023 su u Poljskom gradu Chorzow predstavili Hrvatski blues na European Blues Challengeu. Bok Blues komponira, snima i izvodi autorsku glazbu, a najnoviji projekt, album na Hrvatskom, su započeli objavljivanjem pjesme Dojdi f Ludbreg.

Small House Brown je grupa koja svira glazbu nastalu na jugu Amerike. U svojim interpretacijama najznačajnijih predstavnika i stvaralaca bluesa, Small House Brown odiše energijom koja publiku vodi na ulice New Orleansa, Memphisa, Chicaga, San Francisca, Austina.Kroz svirku se isprepliću note pjesama blues majstora kao što su Elmore James, Robert Johnson, Muddy Watters, J. L. Hooker, Wilie Dixon, Stivie Ray, B. B. King, Fredie King, Albert Collins, Luther Allison i drugi. Bend je prošao mnoge pozornice i klubove diljem Hrvatske i Evrope, a imali su zadovoljstvo nastupiti i na festivalu u Eureka Springsu u SAD-u. Izdali su 2 CD-a “Drivin With the Blues” i „I’ts a Blues – Are You Listenin’?“. Small House Brown čine Stipe Brown, gitara i vokal, Bero Vrabec, bas, Krešo Oremuš, usna harmonika i Marko Bosak, bubnjevi.

Tomislav Goluban – blues glazbenik, pjevač, skladatelj i svirač usne harmonike, jedinstven je u svojem glazbenom izričaju u kojem na zanimljiv način spaja blues s hrvatskom tradicionalnom glazbom. Strast prema onome što radi, smisao za humor i privlačan nastup, Golubanovi su aduti koji vas neće ostaviti ravnodušnima. Glazbenik koji publici uvijek želi priuštiti originalnu i nesvakidašnju priredbu, uvlači vas u vlastiti glazbeni svijet u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Usnu harmoniku je počeo svirati 1997., a u solo/duo varijanti ili uz prateći sastav nastupao je u Americi i u Europi u 18 različitih zemalja. Diskografiju mu čini 15 solističkih i dva live albuma. Njegove autorske skladbe teku kao pritok rijeke Mississippi nastojeći spojiti naizgled nespojivo – hrvatske (zagorske) korijene i američki blues. Višestruki je dobitnik nagrade Porin, član sastava Zabranjeno pušenje, pokretač etno blues festivala u Zagorju, educira mlade te uređuje radio emisiju na Hrvatskom radiju.