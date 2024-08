Zatvorena je pruga između Križevaca i Koprivnice, voze autobusi

Zbog radova u sklopu projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“ pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Križevci i Koprivnica od 8. do 31. kolovoza od 8:15 do 16:15 (osim nedjeljom i praznikom), priopćila je HŽ Infrastruktura. U tom razdoblju putnike će na relacijama Križevci – Koprivnica i obratno te Križevci – Koprivnica – Kloštar umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu na poveznici. Informacije o mjestima zaustavljanja autobusa nalaze se ovdje. “Ispričavamo se putnicima zbog kašnjenja“, napisali su u priopćenju.

Pruga je bila zatvorena i protekloga vikenda od 3. do 6. kolovoza, a za to vrijeme dovršeno je i u promet pušteno dodatnih 800 metara novog (budućeg desnog) kolosijeka između kolodvora Križevci i Lepavina. Dosad je na dionici od Križevaca do mađarske granice u promet ukupno pušteno gotovo 20 km nove pruge.

Sljedeći veći zahvat najavljen je za kraj listopada kad se planira otvoriti i preusmjeriti promet na novoizgrađenu dionicu pruge od stajališta Majurec preko vijadukata Carevdar i Komari te tunela ispod nadvožnjaka Lepavina 2, zatim kroz dio kolodvora Lepavina do kolodvora Mučna Reka.

“Nakon navedenog preusmjeravanja steći će se uvjeti za rekonstrukciju preostalog dijela postojećeg kolosijeka otvorene pruge i kolodvora Lepavina te se očekuje da na navedenom dijelu svi građevinski radovi budu privedeni kraju do prve polovine sljedeće godine“, poručuju iz HŽ Infrastrukture. Osim toga, do kraja ove godine plan je završiti sve građevinske radove od kolodvora Koprivnica do državne granice s Mađarskom te u promet pustiti dodatnih 20 kilometara pruge.