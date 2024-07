[FOTO] RockLive #13: “Anarhija all over Koprivnica”

Drugi dan ovogodišnjeg RockLive festivala u koprivničkom je Kampusu okupio čak osam bendova. Večer je otvorio mladi bend Slow Cured iz Zagreba, koji se u javnost probio zahvaljujući nastupu na Supervalu, glazbenom festivalu školskih bendova koji je prije nekoliko godina pokrenula učiteljica matematike i rokenrol entuzijastica, Ana Bajo. Slow Cured je teren pripremio za riječke Ministrante, bend sastavljen od odličnih glazbenika, predvođenih Draženom Baljakom (gitarist Leta 3, predsjednik Hrvatske glazbene unije). Ministranti su koprivničku publiku upoznali s albumom Rock je mrtav, njihovim prvijencem objavljenim 2022. godine.

Treći po redu na pozornicu je kročio koprivnički glazbenik Ivan Grobenski, koji je s bendom Grobenski također imao zadatak predstaviti novi album KINK. I drugu večer festivala dokazano je kako Koprivnica ima odlične predstavnike u rokenrol redovima, na što mogu biti ponosni. Nakon Grobenskog uslijedio je nastup benda Antitodor i prava punk fešta. Prve je redove zauzela kombinacija irokeza – battle jacket, a Koprivnica je ponovno pokazala Todoru koliko ga voli. Ljubav nije ostala neuzvraćena jer je frontmen Zoran Todorović Todor u nekoliko navrata održao okupljenima prave punk lekcije – Budite svoji, što god da jeste! Imajte muda, sanjajte! Moji ljudi, moja Koprivnica! Todor je mnogima najdraži frontmen, a energijom opako podsjeća na Joe Strummera iz doba kada je The Clash svirao samo čistokrvni punk.

Koncert Antitodora zbog svoje jačine mogao je dobiti čak i zasebni članak, bend je izveo neke od svojih najvećih hitova – Pula punk, Ona odlazi, Snovi. Osim toga, neprežaljenom Tusti posvetili su Vesnu, legendarnu numeru Kud Idijota. Odlaskom s pozornice, Todor je najavio svoje punk kolege iz Srbije – bend Six Pack iz Smederevske Palanke. Žestoka nakupina punka, zajedno s činjenicom da je headliner Zabranjeno Pušenje dokazuje kako je anarhija zavladala Koprivnicom, barem na jednu večer.

Zabranjeno Pušenje koncert je otvorilo numerama Poso, kuća, birtija, Pišonja i žuga u paklu droge te Hadžija il´ bos. Priča Zabranjenog Pušenja koja je krenula 1980. godine u Sarajevu još uvijek traje, predstavnici olimpijskog grada četrdeset godina kasnije zadržali su istu žestinu, a publika za cijelo vrijeme trajanja koncerta u glas pjeva sve njihove hitove. Nakon Pušenja, na glavnoj pozornici nastupio je Svemirko, zagrebački pop bend koji raspleše svaku publiku, gdje god nastupali. Svemirko iza sebe ima tri albuma – Vanilija (2017.), Tunguzija (2018.) i Skalamerija (2020.), a koprivnička publika uživala je u preko sat vremena dugoj svirci.

Za kraj koncertne večeri s RockLive radio stagea nastupio je Pater Papula, projekt elektroničke glazbe popraćen vrlo ozbiljnim tekstovima i nimalo plesnim melodijama, kako se sami opisuju navedeni akteri. Kroz projekt Pater Papula, Gulidrk Papula i ArhiDJakon žele kršćanske vrijednosti približiti mladim nevjernicima u njima prihvatljivom obliku: pjesme na koje mogu plesati, uz nastup kakav sigurno nitko u životu nije vidio. Po stajlingu podsjećaju na Let 3 u mlađim danima, a iako se radi o potpuno drugačijem obliku glazbe, provokacija je na istom nivou, što je odlično. Pri kraju svoje točke, ovi su vjersko-glazbeni influenseri okupljene blagoslovili riječima – Idite na pivu!. Baš zato ponavljam, Anarhija all over Koprivnica!