U nedjelju moto utrka Nagrada Križevaca

U prostorijama AMK Križevci danas je održana konferencija za predstavnike medija uoči nedjeljne motociklističke utrke Nagrada Križevaca 2024. O predstojećoj utrci na popularnoj gornjogradskoj stazi govorili su tajnik MK i AMK Križevci i predsjednik HMS-a Stjepan Peršin, predsjednik AMK Križevci Stjepan Krpanić, predsjednik Organizacijskog odbora utrke gradonačelnik Mario Rajn, direktori disciplina MIhael Prožek (skuteri) i Dražen Kemenović (brzinci) i vrsni vozači Andrija Rončević, Karlo Gršić, Luka Nervo, Vilim Babić, Franjo Puček i Antonio Štefanic.

Brzinci će voziti u klasama 125 SP, 300 SSP, 1000 SST i Big Boys, oldtimeri u klasama od I do X i skuteri u klasama 50, No Limit i Open. Cijena ulaznice je 5 eura uz nagradnu igru za gledatelje, a dio prihoda namijenit će se, kao i uvijek, u humanitarnu svrhu. Konferenciju za predstavnike medija vodio je Stjepan Peršin. Svi motociklistički putevi u nedjelju, 23. lipnja vode u križevački Gornji grad uz poruku: pozdravite prvake, a to su godinama, upravo Križevčani.