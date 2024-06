[FOTO] Parni Valjak na Terezijani “…jer je namjera, to što čini razliku od čovjeka do čovjeka…”

U četvrtak, 13. lipnja u Bjelovaru je započela 28. po redu Terezijana. Kao i proteklih godina, Bjelovar je za vrijeme trajanja ove manifestacije bogat glazbenim i kulturnim programom, a baš su ljubitelji kvalitetne glazbe došli na svoje koncertom Parnog Valjka. Nije potrebno dodatno napominjati kako je bend bio glavno ime večeri, publika je u dvosatnom koncertu zajedno s Igorom Drvenkarom, novim pjevačem Valjka pjevala brojne poznate hitove. Igora je potrebno posebno pohvaliti jer je kao “novi glas” preuzeo ogroman teret, stao u cipele neprežaljenog Akija Rahimovskog, no svojom izvedbom dokazao da je njegova regrutacija izvrsna odluka benda. “Moje ime nije važno, jer je namjera, to što čini razliku od čovjeka do čovjeka”, tekst je pjesme Ljubavna kojim metaforički valja zaključiti da nije važno tko stoji iza mikrofona, sve dok traje legenda o Parnom Valjku.

Bjelovarska publika pjevala je uz hitove Zastave, Ugasi me, Zagreb ima isti pozivni, Neda i brojne druge. Moramo priznati, puno je pjesama Parnog Valjka čiji nam tekstovi žive u glavi, što je dokazano skoro pa zborskim nastupom publike okupljene kod glavne pozornice Terezijane. Iako osnovan 1975. godine, bend kao da ne stari, Husein Hasanefendić Hus i Marijan Brkić Brk kao da se natječu u izvedbi gitarskih solaža, Berislav Blažević na klavijaturama i klaviru svira melodije koje publika poznaje u istoj mjeri kao i tekstove. Čvrstu ritam sekciju drže basist Zorislav Preksavec i bubnjar Dalibor Marinković koji je nakon pjesme Uhvati ritam publiku počastio s gotovo pet minuta dugim bubnjarskim solom.

Nepisano pravilo kaže kako osvrt na koncert Valjka ne smije proći bez spominjanja Tine Kresnik, neizostavne prateće vokalistice koja se za ocjenu izvrstan snalazi i kao frontman, ili bolje frontwoman jer je ona primjer čiste energije ženskog rock vokala. Bjelovarsku je publiku najviše razveselila njena izvedba pjesme Dok je tebe.

Na ovogodišnjoj Terezijani nastupaju i Psihomodo Pop, Novi Fosili, Jelusick, Vanna & Martin Kosovec, Grše, Jelena Rozga, Doris Dragović… što Bjelovar čini poželjnom destinacijom za ljubitelje raznih glazbenih žanrova. Zaista, najvažnija je namjera – hvala Parnom Valjku i Igoru Drvenkaru na odličnom koncertu.