Dundović: Zvjezdarnica je bila motiv, ali važno je ulagati u ljude

Od otvorenja u travnju, križevačku zvjezdarnicu posjetilo je skoro tri tisuće ljudi, rečeno je sinoć na završnoj konferenciji projekta SPARK u sklopu kojeg je zvjezdarnica sagrađena i opremljena. Baš u Križevcima se nalazi i najveći teleskop u Hrvatskoj koji je dostupan javnosti – od njega su veći samo oni u Hvaru i Višnjanu koji se koriste isključivo u znanstvene svrhe. Simbolično rečeno, projekt SPARK zapalio je iskru i pokrenuo nove oblike izvaninstitucionalnog obrazovanja u Križevcima, a završetkom projekta misija popularizacije znanosti neće stati, najavljeno je.

“Zgrada je motiv i privlači posjetitelje, no važni su ljudi. Ako želimo napredovati kao društvo, moramo ulagati u ljude. To je ono što nas je gonilo. Kroz programe u sklopu ovog projekta prošle su stotine ljudi, čuli su nešto novo, ispričali smo im nešto o svemiru, a možda smo nekog i potaknuli da se počne baviti znanošću. I dalje planiramo raditi slične programe i nastaviti s popularizacijom znanosti“, rekao je voditelj projekta dr. sc. Andrej Dundović kao predstavnik udruge P.O.I.N.T. U dvije godine koliko je trajao projekt SPARK organizirano je 28 programa i 300 različitih aktivnosti. Od predavanja i radionica o kozmologiji, programiranju, robotici, astrofotografiji za građane, edukacija za članove uključenih organizacija, do obrazovnih programa na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu koje su pratili učenici svih dobnih skupina iz Križevaca i okolnih mjesta, radionica programiranja za najmlađe kao i onih o korištenju računala koje su bile namijenjene starijim sugrađanima.

“Izgradnjom zvjezdarnice su, ispada, najviše dobili Perzeidi. Sad imamo obavezu raditi i dalje, proučavati i privlačiti mlade snage“, rekao je Ratko Matić uime Astronomskog društva Perzeidi čiji volonteri su, uz volontere P.O.I.N.T.-a i Zaklade Volim Križevce, odradili brojne programe. Nositelj projekta je udruga P.O.I.N.T., a u provođenju aktivnosti sudjelovali su partneri Astronomsko društvo Perzeidi, Pučko otvoreno učilište Križevci, Gradska knjižnica „Franjo Marković” Križevci, Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Predstavnici partnera pohvalili su dobru suradnju u nadi da će se ona nastaviti na nekim budućim sličnim projektima.

“Još na početku je bilo jasno da će projekt imati veliki doseg i to se potvrdilo. Radio sam u mnogima, no ovo je najbolji projekt u kojem sam sudjelovao“, rekao je dr. sc. Tomislav Jagušt sa zagrebačkog FER-a. Partner na projektu je i Grad Križevci koji je sufinancirao izgradnju zvjezdarnice koju su, uz edukativne programe i radionice, Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a podržali s gotovo 386 tisuća eura.

“Zvjezdarnica će tu stajati za generacije koje dolaze i rezultati ovog projekta će se osjećati godinama. Temelji su na ljudima, ne u građevini”, poručio je gradonačelnik Mario Rajn i dodao da se već planira izgradnja planetarija.