Nova doza protiv komaraca u četvrtak i petak

Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Veterinarskog zavoda Križevci će na zahtjev Grada i prema Operativnom planu u četvrtak 14. i petak 15. srpnja još jednom tretirati komarce toplim zamagljivanjem s vozila u pokretu. Dezinsekcija će se provoditi u ranim jutarnjim satima, od 1 do 4 i to u četvrtak od Bjelovarske i Kralja Tomislava do Prigorske ulice i Krunoslava Heruca, dok je u petak na rasporedu centar grada, Radnički dol, Pušća, Zagorska i gornji grad.

Mole građane za razumijevanje zbog buke koju će pri radu proizvoditi termalni zamagljivač, a za vrijeme tretmana treba zatvoriti prozore. Posebno upozoravaju osobe s problemima dišnog sustava i alergičare da ne izlaze dok se ne slegnu čestice i nestane “magla”. Upozorenje vrijedi i za pčelare na području grada koji trebaju košnice držati zatvorenima za vrijeme trajanja postupka zamagljivanja i najmanje 3 sata po završetku tretmana.

U slučaju kiše ili vjetra, zamagljivanje će se provesti sljedeći radni dan u isto vrijeme.

Ulice kojima će se kretati vozilo DDD službe: