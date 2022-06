Križevačka Turistička zajednica izabrala direktoricu, a županijska i dalje ne raspisuje natječaj

Olinka Gjigaš nova je stara direktorica Turističke zajednice grada Križevaca, potvrdilo je to jučer Turističko vijeće nakon prijedloga povjerenstva za provedbu natječaja, koji je raspisan 31. svibnja i objavljen na stranicama TZ Križevaca. Stigla je samo jedna prijava na natječaj koji, prema novom Zakonu o turističkim zajednicama, do kraja lipnja moraju raspisati sve turističke zajednice u Hrvatskoj, njih 300-tinjak. Nova direktorica sad ima novi radni status – ugovor na određeno i mandat od četiri godine, umjesto dosadašnjeg ugovora na neodređeno.

Direktore turističkih zajednica imenuje Turističko vijeće, a u križevačkom su Siniša Katavić, Stjepan Picig, Ljubo Koren, Silvije Mesaroš, Nadica Zemun, Marino Marković, Branka Gold i Stjepan Peršin, dok gradonačelnik Mario Rajn predsjeda vijećem bez prava glasa. Zadaća direktora turističkih zajednica je provođenje odluka turističkih vijeća, a za svoj rad, prema Zakonu, odgovaraju vijeću koje ih je imenovalo i predsjedniku turističke zajednice.

I dok su lokalne i regionalne turističke zajednice, kao i Hrvatska turistička zajednica, do kraja lipnja morale izabrati nove direktore, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije nema direktora već skoro četiri godine otkad je prijašnji direktor Zdravko Mihevc otišao u mirovinu, a novi natječaj nije ni raspisan. Kad će ga raspisati, pitali smo Županiju, no odgovor još nije stigao. Prema Zakonu, do izbora direktora Turističku zajednicu zastupa predsjednik, a u ovom slučaju to je župan Darko Koren koji ulogu prvog turističkog operativca igra već četiri godine.