Izašao album Zdravka Šljivca u suradnji s Gradskim tamburaškim orkestrom Križevci

U izdanju Croatia Records ovih je dana objavljen novi album istaknutog hrvatskog skladatelja, dirigenta i producenta Zdravka Šljivca, pod naslovom “Koncertantna tamburaška glazba”. Na izdanju, koje dolazi na CD-u i uskoro na LP-u, nalazi se jedanaest skladbi koje potpisuje Zdravko Šljivac, a skladbe izvodi Gradski tamburaški orkestar Križevci, s dirigentom Igorom Kudeljnjakom.

U izvedbama skladbi na albumu sudjeluje niz istaknutih solista: Martin Durbek (basprim), Abdul Aziz Hussein (klarinet), Magdalena Bačanek (sopran), Ivan Koprić (basprim), Danijela Pintarić (sopran), Natko Kudeljnjak (vibrafon), Andrija Kovačević (saksofon) i Filip Filipović (tenor). Likovno oblikovanje albuma potpisuje Ana Luketin Fahrenwald.

Zdravko Šljivac svestrani je glazbenik, skladatelj, producent, dirigent i glazbeni pedagog, dugogodišnji urednik i suradnik Hrvatske radiotelevizije. Iako je autor bogatog i kontinuiranog opusa koji traje od 1979. godine, do sada nije imao samostalno diskografsko izdanje posvećeno isključivo njegovim koncertantnim tamburaškim djelima.

Utemeljitelj je i već četrdeset godina dirigent Djevojačkog zbora Zvjezdice, s kojim je nastupio na gotovo svim kontinentima, osvojio brojne domaće i međunarodne nagrade te praizveo velik broj djela hrvatske i svjetske suvremene zborske literature. Autor je glazbe za niz televizijskih drama, serija i kazališnih predstava te pokretač i umjetnički ravnatelj više velikih glazbenih projekata i festivala.

Za svoj je rad primio niz priznanja, među kojima se ističu Nagrada Milka Trnina, Nagrada Ivan Lukačić Varaždinskih baroknih večeri te višestruke diskografske nagrade Porin, uključujući i kategorije tamburaške glazbe. Dobitnik je i nagrade KOR za skladatelja, aranžera i glazbenog producenta godine u tamburaškoj glazbi te je proglašen počasnim članom Zajednice samostalnih umjetnika Hrvatske.