Veljača u znaku znanosti: projekt COSMIC donosi niz besplatnih programa u Zagrebu i Križevcima

Projekt COSMIC i u veljači nastavlja s bogatim ciklusom besplatnih obrazovnih aktivnosti koje Astronomsko društvo Perzeidi, u suradnji s partnerima, provodi za djecu i učenike u Zagrebu i Križevcima. Program obuhvaća radionice, predavanja i javna događanja s ciljem poticanja znatiželje, kreativnosti i interesa za znanost među mladima.

Mala škola astronomije namijenjena je osnovnoškolcima i srednjoškolcima koji žele proširiti svoje znanje o Svemiru i upoznati osnove astronomije. Kroz razgovore, primjere i interaktivna predavanja polaznici istražuju planete, zvijezde, galaksije i druge svemirske pojave, a dio programa uključuje i promatranje neba teleskopom.

Program se provodi u Zvjezdarnici Zagreb te u Kozmološkom centru u Križevcima.

Radionice Uvoda u digitalno stvaralaštvo namijenjene su srednjoškolcima zainteresiranima za razvoj vizualnog razmišljanja i kreativnog izraza. Kroz praktičan rad polaznici upoznaju osnovne principe vizualne umjetnosti, eksperimentiraju s različitim tehnikama te se upoznaju s mogućnostima suvremenih digitalnih alata.

Radionice se održavaju ponedjeljkom u 19 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Program Osnove programiranja namijenjen je srednjoškolcima koji žele steći temeljna znanja iz programiranja. Kroz strukturirane zadatke i praktične primjere polaznici se upoznaju s osnovama programskog razmišljanja te radom u programskom jeziku Python.

Radionice se održavaju utorkom u 19 sati i petkom u 19:30 sati, također u Kozmološkom centru u Križevcima.

Ciklus Istraživanje prirode obuhvaća predavanja i praktične aktivnosti iz područja fizike, kemije i biologije. Program je usmjeren na razumijevanje prirodnih pojava kroz pokuse, promatranje i istraživački rad, a srednjoškolcima omogućuje dublji uvid u zakonitosti prirodnih znanosti.

Program se održava subotom u 13 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Program Kozmos za mlade donosi niz predavanja za osnovnoškolce i srednjoškolce zainteresirane za promišljanje o Svemiru iz šire, filozofske perspektive. Teme uključuju nastanak i strukturu svemira, crne rupe, crvotočine te temeljna pitanja postojanja.

Predavanja se održavaju utorkom u 18:30 sati u Zvjezdarnici Zagreb.

Za sudjelovanje u navedenim obrazovnim programima potrebna je prethodna prijava, budući da je broj mjesta ograničen. Prijave su otvorene do popunjavanja kapaciteta putem službene mrežne stranice projekta:

cosmic.kozmoloski-centar.hr

Javna događanja

Uz obrazovne programe, projekt COSMIC u veljači donosi i javna događanja namijenjena široj publici, s ciljem približavanja znanosti građanima svih dobnih skupina.

Posebno se ističe kazališna predstava „Dohvati Svemir“ u izvedbi Boom!teatra, koja na djeci prilagođen i zabavan način vodi publiku kroz svijet Sunčeva sustava i svemirskih pojava. Predstava obrađuje teme poput meteorskih rojeva, planeta i crnih rupa, a nakon nje slijedi interaktivno popularno-znanstveno predavanje astrofizičara Filipa Šterca, koji dodatno pojašnjava pojmove spomenute u predstavi.

Program je prilagođen učenicima od 3. do 6. razreda osnovne škole, a održat će se u ponedjeljak, 16. veljače u 10:10 sati, u Društvenom domu Strmec.

Tijekom mjeseca održat će se i javna promatranja neba, na kojima će posjetitelji moći teleskopom promatrati planete, zvijezde i druge nebeske objekte uz stručno vodstvo.

Sudjelovanje na svim javnim događanjima otvoreno je za sve zainteresirane i ne zahtijeva prethodnu prijavu.

Donosimo raspored svih programa i događanja planiranih za veljaču