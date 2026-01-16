Ništa od Međunarodnog glazbenog festivala Sonus ove godine, ali istoimeno solističko natjecanje ide dalje

Organizatori Međunarodnog glazbenog festivala komornih sastava i orkestara Sonus obavještavaju javnost da se tijekom 2026. godine izdanje ovog festivala neće održati. Ujedno zahvaljuju svim suradnicima, partnerima i sudionicima na dosadašnjoj suradnji, razumijevanju i podršci te se vesele nastavku zajedničkog rada i budućim projektima.

– Razlog ove odluke leži u iznimno zahtjevnim financijskim i logističkim okolnostima koje prate realizaciju festivala u dosadašnjem i planiranom opsegu, a koje u ovom trenutku nije moguće kvalitetno i odgovorno osigurati, istaknuo je izvršni producent festivala Josip Berend.

Nakon prvog festivalskog izdanja održanog 2024. te drugog održanog 2025., festival Sonus nastavit će se održavati 2027. godine, planirano krajem travnja ili početkom svibnja, nakon čega će se ubuduće održavati bienalno, u neparnim godinama. Ovakav model omogućit će nam dugoročnu stabilnost, višu produkcijsku razinu te jasnije i održivije planiranje svih programskih, organizacijskih i partnerskih segmenata festivala.

– Iskreno se nadamo da će svi dosadašnji partneri, kao i novi potencijalni suradnici, i dalje prepoznati vrijednost i značaj festivala Sonus te nastaviti sudjelovati u njegovu razvoju. Vjerujemo da nas u godinama koje dolaze očekuju brojni vrhunski glazbenici i glazbeni nastupi, bogat festivalski program, velik broj posjetitelja te raznovrsne kulturno-umjetničke i zabavne aktivnosti koje će dodatno učvrstiti međunarodni ugled festivala, zaključuju organizatori Sonusa.

Istoimeno, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 10 uredno će se održati ove godine, i to u sljedećim terminima:

5.–6. ožujka 2026. disciplina udaraljke,

6.–9. ožujka 2026. disciplina violina,

9.–10. ožujka 2026. disciplina solfeggio,

12.–15. ožujka 2026. disciplina klavir.

Rok za prijavu solista na natjecanje je 13. veljače 2026. godine, a naredna izdanja natjecanja bit će organizirana bienalno, u parnim godinama.