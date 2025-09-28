Dravno natjecanje u oranju – Naša županija uvjerljivi pobjednik u svim kategorijama

default

Orači iz Koprivničko-križevačke županije premoćno su pobijedili u svim kategorijama 21. Natjecanja u oranju Republike Hrvatske kojem su jučer bili domaćini naša županija i Koprivnica. Naši orači još su jednom dokazali svoje znanje i vještine po kojima smo poznati u Hrvatskoj i svijetu.

Sudjelovali su najbolji orači iz cijele zemlje okupljeni u 12 ekipa, a natjecanje je održano u industrijskoj zoni Danica u organizaciji Koprivničko-križevačke županije, Grada Koprivnice, Hrvatske udruga za organizaciju natjecanja orača (HUONO) te Ministarstva poljoprivrede i Grupom Podravka.

U kategoriji plugova ravnjaka najbolji je bio naš orač i višestruki prvak Saša Višak, drugo mjesto osvojio je Fran-Andrej Jalušić iz Međimurske županije, a treći je bio David Aleksa iz Vukovarsko-srijemske županije. U kategoriji plugova premetnjaka najbolji je bio naš uspješni orač Josip Martinović, drugi je bio Josip Miličić iz Osječko-baranjske županije, a treći Domgoj Vuk iz Krapinsko-zagorske županije.

Naša je županija također bila i ekipno najbolja, druga je bila Osječko-baranjska, a treća Međimurska.

Nagrade svim natjecateljima uručili su izaslanik ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i državni tajnik Tugomir Majdak, zamjenik župana Mario Rajn te zamjenik predsjednice Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača i trener hrvatske reprezentacije Siniša Hrgović. Stručnu podršku pružila je i voditeljica Područne službe Koprivnica pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tatjana Martinović, kao i članovi Organizacijskog odbora Denis Maksić i Melita Ivančić, a sponzori, partneri i organizatori su za natjecatelje osigurali brojne nagrade.