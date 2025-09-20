Nogometaši Radnika danas po četvrtu pobjedu

U 5. kolu SuperSport Druge NL nogometaši NK Radnik Križevci danas, u subotu, 21. rujna, dočekuju momčad NK Uskok, u 16 sati na Gradskom stadionu u Koprivnici. Nakon tri uzastopne pobjede, Radnik je pun samopouzdanja i sa željom da uzmu još tri boda i nastave pobjednički niz.

“Najveća snaga naše momčadi je širok kadar kvalitetnih igrača i svježina na terenu. Očekujem tešku utakmicu, kao i svaku drugu, ali vjerujem da ćemo naporan rad tijekom tjedna pokazati na terenu“, izjavio je veznjak Radnika Vilim Gec, uz poziv navijačima da ih dođu podržati s tribina.

Uskok je dobra momčad koja je, osim u zadnjem kolu, upisala sve pobjede. “Imaju nekoliko igrača na posudbi iz Hajduka, odličnog trenera i momčad koja je brza i nezgodna. Posebno moramo paziti na njihove brze kontre koje su iznimno ubojito oružje. Čeka nas iznimno zahtjevna utakmica, a ključ će biti u strpljenju, koncentraciji i dobroj igri u fazi obrane“, poručio je trener radnika Ivan Zubić, dodavši da bi četvrta pobjeda u nizu dodatno podigla atmosferu u svlačionici.