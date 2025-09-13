[FOTO] Križevčani uspješni na 16. polumaratonu Kalnik-Križevci, najbrži su ultramaratonci Marko i Mirjana

Marko Martinčić iz AK Varaždin i Mirjana Šimek Bilić iz AK Sljeme pobjednici su subotnjeg 16. polumaratona Kalnik-Križevci KTC u organizaciji AK Križevci i Zajednice športskih udruga Križevci. Oboje je ultramaratonaca s lakoćom savladalo 21.1 km dugu stazu od kalničkog trga do Gradskog stadiona i uvjerljivo pobijedilo.

Najbrži križevački sudionici utrke bili su Saša Pupić na 6. mjestu i Sanja Novosel na 10. mjestu, najmlađi sudionik Matija Berend, a najstariji Štefan Ječmenjak. Stazu je istrčao 61 trkač i trkačica. Rezultati za atletičare: 1. Martinčić 1:16:22 (AK Varaždin) 2. Đogolović 1:20:46 (AK Sljeme) 3. Buljan 1:21:05 (AK Maksimir). Kod atletičarki je poredak sljedeći: 1. Mirjana Šimek Bilić 1:23,10 (AK Sljeme), 2. Dubravka Horvat 1:40:10 (AK Međimurje) i 3. Branka Žokvić 1:41:28 (AK Jastreb 99).

Održana je i 6. Križevačka osmina, utrka na 5.3 km i u njoj je sudjelovao 41 trkač i trkačica. Kod žena je pobijedila Pia Sertić iz AK Križevci ispred klupske kolegice Eme Ljatifi i Tene Ilone Jukić iz URT Nexe Teama, a kod muškaraca Mario Martinčić iz AK Koprivnica ispred Mateja Puljka iz AK Križevci i Željka Hrga Matušina iz Križevaca. Najmlađa sudionica utrke bila je Zoa Pašičko, a najstarija Danijela Gudić.

Kompletni rezultati na https://www.traceysport.com/landing

Priznanja su najboljima u utrkama uručili gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, načelnik općine Kalnik Dorian Kešer, predsjednik ZŠU Branislav Pengov i predsjednik AK Križevci Branko Zorko.

Nipošto nemojmo zaboraviti pokrovitelje i donatore, bez kojih organizacija ovih dviju utrka ne bi bila moguća, stoga zahvale dobivaju Grad Križevci, Općina Kalnik, Zajednica Sportskih Udruga Križevci, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, KTC d.d., Carlsberg, Srećko Tours d.o.o, Poljocentar, Fasade Kolor Granit, Zanatska kreditna unija Križevci, Atletski klub Križevci, Škola trčanja i nordijskog hodanja Križevci, Križevačka udruga biciklista i Nogometni klub Radnik Križevci. Posebna zahvala ide volonterima i volonterkama iz AK Križevci i Križevačkoj djevojačkoj straži.