Habijančeve tvrtke najveći donatori Dragana Primorca

Tvrtke Mirka Habijanca najveći su donatori predsjedničkog kandidata HDZ-a Dragana Primorca i dosad su mu uplatile ukupno 50 tisuća eura. Prema podacima koje su kandidati prijavili Državnom izbornom povjerenstvu, Primorac je prijavio najveći iznos, 314.223 eura, a najviše mu je donirao križevački Radnik d.d., 20 tisuća eura. Još tri tvrtke kojima je Radnik osnivač donirale su po 10 tisuća eura – đurđevačka Bistra, bjelovarska Hidroregulacija i Hidroing iz Varaždina. Jednaki iznos, 10 tisuća eura, Primorcu je uplatila križevačka tvrtka Agro-Steel, u vlasništvu Zvonimira Širjana.

Na drugom mjestu po iznosu donacija je Marija Selak Raspudić sa 70.300 eura, na trećem Ivana Kekin s 39.100 eura, a na četvrtom Niko Tokić Kartelo s 35.300 eura. Tomislav Jonjić je od donatora dobio 19.300 eura, Zoran Milanović 8400 eura, Branka Lozo 1030 eura, a Miro Bulj samo 503 eura.

Prema preliminarnim financijskim izvještajima uoči prvog kruga predsjedničkih izbora, koje su izborni kandidati predali do zakonskog roka (do petka u ponoć 20. prosinca), a Državno izborno povjerenstvo objavilo jutros u 6 sati, osmero kandidata je do sada prijavilo potrošnju od ukupno 1.28 milijuna eura. Daleko najveći trošak prijavio je Primorac, 774.440 eura, zatim Milanović (166.956 eura), Kekin je prijavila 109.415 eura troškova, Selak Raspudić 103.959 eura, Tokić Kartelo 77.897 eura, Lozo 29.800 eura, Jonjić 11.849 eura i Bulj 6.169 eura. Ukupni troškovi će se znati nakon što objave završna izvješća o financiranju promidžbe, a to moraju učiniti 30 dana nakon održanih izbora, najkasnije 28. siječnja 2025. godine.