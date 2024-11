Škola i KPC: Informacije o nesigurnosti i neispravnosti sportske dvorane neistinite su i neprovjerene

Sportska dvorana Križevačkog poduzetničkog centra u kojoj učenici Osnovne škole Ljudevita Modeca imaju nastavu tjelesnog odgoja redovito se održava, a za provjeru ispravnosti opreme u dvorani zaduženi su domari zaposleni u KPC-u i oni zaposleni u Školi, potvrdila nam je direktorica KPC-a Jelena Velić, nakon što se u javnosti pojavila priča da je jedna učenica u dvorani zadobila ozljede zbog kojih je završila na šivanju.

“Dvorana se obilazi i pregledava svaki dan te se odmah djeluje ukoliko je potrebno“, odgovorila nam je direktorica Velić. Školski domari obilaze prostorije dvorane i po potrebi izvršavaju sitne popravke, potvrdio nam je i ravnatelj škole Tomislav Bogdanović, dok se za sve veće zahvate komunicira s Križevačkim poduzetničkim centrom, koji je vlasnik zgrade. Sportska dvorana inače ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za izvođenje nastave, a škola s KPC-om ima ugovor o korištenju u svrhu bavljenja tjelesnom i zdravstvenom kulturom, rekreacijom, provođenjem izvannastavnih aktivnosti, kao i ostalih aktivnosti planiranih školskim kurikulumom. Prije nego što je izgrađena, učenici su pješice odlazili na nastavu u dvoranu u Potočkoj, što je bilo nepraktično i opasno zbog prometa.

Osim škole, dvoranu koriste i sportski klubovi, rukometašice i odbojkašice, škola nogometa NK Radnik te Teniski klub Radnik. I oni imaju ugovore s KPC-om koji je pak ugovorio privatnu tvrtku za čišćenje i redovno higijensko održavanje dvorane. Da se dvorana redovito održava i da su sve sprave ispravne, odgovorio nam je i ravnatelj Bogdanović.

“Po društvenim mrežama kruži slika jednog nosača koji nije do kraja pričvršćen, a koji služi za držanje cerade koja sprječava ulazak lopte pod tribinu. On je sada učvršćen dodatnim vijkom i on nije bio predmet ozljeđivanja. Informacije o nesigurnosti i neispravnosti sportske dvorane u kojoj se održava nastava Tjelesne i zdravstvene kulture, neistinite su i neprovjerene“, tvrdi ravnatelj. Činjenica je da se djevojčica ozlijedila, no o nesretnom slučaju, koji se dogodio na nastavi tjelesnog prošli tjedan, postoje snimke nadzornih kamera iz sportske dvorane i škola je, kaže ravnatelj, postupila prema predviđenim protokolima.

Križevački poduzetnički centar inače je zaposlio domara i pomoćnog domara i u opisu posla im je skrb o cjelokupnoj imovini Razvojnog centra i tehnološkog parka, kao i o sportskoj dvorani kod Modecove škole.

“Oni vode brigu o popravcima i servisima na instalacijama, popravak kvarova manjeg opsega na vodovodnoj i električnoj instalaciji te centralnom grijanju, otklanjanje manjih staklarskih, stolarskih i drugih kvarova, poslovi održavanja zgrada kojima upravlja poslodavac te održavanje zelenih površina na istima, obavljanje manjih popravaka i briga o redovnom održavanju, predlaganje izvanrednog održavanja“, odgovara direktorica Velić. U slučaju većih kvarova dužnost domara je, dodaje, izvijestiti nadređenog i prema odluci nadređenog organizirati uklanjanje većih kvarova. U sportskoj dvorani KPC-a takvi kvarovi i šteta nisu utvrđeni.