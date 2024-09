Večeras u Likovnu galeriju na putovanje formom, dimenzijom, prostorom …

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja na Nemčićevom trgu večeras, u srijedu, 18. rujna u 19 sati, otvara se izložba Petra Barišića: “Retrospektiva 1978. – 2024”. Barišić je profesor na Katedri za kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Izlagao je na više od sedamdeset samostalnih te više od 150 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagreb, Split, Dubrovnik, Pečuh, Fulda, Mannheim, Stuttgart, Aachen, Moskva, Pariz, Osaka, Prag, New York, Melbourne, Beč, Šibenik, Budimpešta ..). Djela akademika Barišića nalaze se u brojnim muzejima, galerijama i privatnim zbirkama u Hrvatskoj i u inozemstvu, autor je spomenika snimatelju Gordanu Ledereru (Slomljeni pejzaž na brdu iznad Hrvatske Kostajnice), a od ljetos su kamene klupe, koje je izradio prema projektu arhitekta Nikole Bašića, turistička i kulturna atrakcija na otvorenom u Gračišću u Istri.

Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima je i Grand Prix na 5. Trijenalu hrvatskog kiparstva i nagrade „Vladimir Nazor“ za likovnu umjetnost. Kustosica izložbe u našoj galeriji je Tea Hatadi, i radovi se mogu pogledati do 19. listopada,od ponedjeljka do petka od 10 do 13 i od 18 do 20 sati, subotom od 10 do 12. Sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca.