Donosimo program prvog dana “Križevci Blues Festivala”

Premijerno izdanje “Križevci Blues Festivala” održat će se nadolazeći vikend, 30. i 31. kolovoza u atriju Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci, najavili su jučer na konferenciji za medije zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško, direktorica TZ grada Križevaca Olinka Gjigaš i jedan od izvođača Boris Hrepić Hrepa iz Sunnysidersa. Pozdravio je pokretanje novog festivala u Križevcima, uz nadu da će ga organizatori pozvati da svira i na tridesetom izdanju.

Program prvog dana počinje u 19:30 otvorenjem izložbe fotografija „Čarolija bluesa“ i predstavljanjem knjige „Zamrznuta glazba“ (Ex libris) uglednog hrvatskog glazbenog kritičara, novinara, fotografa i autora Davora Hrvoja. Nakon predstavljanja, u 20:00 sati kreće koncertni program u kojem će nastupiti Odin S & Westsiders, Harpoon Blues Band i Sunnysiders. Ulazak na festival je slobodan.

Odin S ‘The Bluesboy’ je blues-rock kantautor rođen 2008. godine u Zagrebu. U svojoj jedanaestoj godini počinje učiti svirati gitaru, a već s dvanaest godina ima čast otvoriti dva blues festivala sa svojim autorskim radovima: Velika Gorica Blues Festival i 4th Thrill Blues Festival. 2022.g. pruža mu se prilika svirati s vrsnim stranim glazbenicima koji sviraju u Creedence Clearwater Revue in United Blues & Rock Explosion. Odin voli svoje planove ostvarivati. Osim što uživa u sviranju i skladanju, Odin pohađa Klasičnu gimnaziju te je član AK Dinamo Zrinjevac gdje trči na duge pruge.

Harpoon Blues Band je peteročlani sastav sastavljen od iskusnih splitskih glazbenika. Njihov glazbeno-stilski izričaj u osnovi je Chicago & Country blues, West & East Coast Swing, kao i Rock&Roll. Bend službeno postoji od sredine 2007. godine, a iza sebe ima gotovo 1000 klupskih, festivalskih i event nastupa. Surađivali su s brojnim poznatim i priznatim glazbenicima među kojima se ističu zvijezda hrvatske pop i jazz scene Zdenka Kovačiček, britanski glazbenik Carl Reuter i američki blues glazbenik Jeff Dale. Već godinama uspješno nastupaju kako na blues festivalima tako i na brojnim samostalnim nastupima.

Sunnysiders su kao autorski blues duo osnovali pjevač, gitarista, usnoharmonikaš i skladatelj Boris Hrepić Hrepa, poznatiji kao basist i suosnivač Daleke obale, i pjevačica i perkusionistica Antonija Vrgoč Rola. 2010 pobjeđuju na 2nd Croatian Blues Challenge te 2011. predstavljaju Hrvatsku na 27th International Blues Challenge-u u Memphisu, najvećem svjetskom natjecanju blues glazbenika, te prolaze u polufinale. Poslije Memphisa proširuju bend i snimaju 5 albuma: 2011. Licence to Blues (Porin nominacija), 2016. 10 kartolina s daleke obale i 2017. Click play (dobitnik Fender nagrade za najbolji blues album sezone) The Bridges 2020. i 27 Stitches 2023. Američki Roots Music Report svrstao je The Bridges na 117. mjesto 200 najboljih albuma modernog bluesa 2020. Pjesma Not That Good For Me To Cry ušla je u polufinale nešvilskog International Songwriting Competition. Album je miksan u Ardent Studios u Memphisu. Peti autorski album 27 Stitches, miksan u Parizu i objavljen 12.10.2023. je završio na 96.mjestu 200 najboljih albuma modernog bluesa za 2023. Roots Music Reports-a, i kao i prethodnik The bridges imao je preko 30 odličnih recenzija u Hrvatskoj, Americi, Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Belgiji. Naslovna pjesma 27 Stitches ušla je polufinale nešvilskog International Songwriting Competition za godinu 2024. Uz Hrepu i Rolu u Sunnysidersima su i iskusni instrumentalisti Luka Banić na električnoj gitari, basista, kontrabasista i metal body gitarista Tomi Novak te bubnjar Miha Vlah. Nastupili su na Blues Festival Baden u Švicarskoj, Cahors Blues Festivalu u Francuskoj, Bluestracyje Blues Festival u Poljskoj, Thrill Blues Festivalu, Jerry Ricks Blues Festivalu, Mostar Blues Festivalu a uskoro i u Češkoj, Slovačkoj i Njemačkoj. Dijelili su binu s Johnny Winterom, Anom Popović, Eric Sardinasom, Manu Lanvinom, Eric Nodenom i Joe Filiskom, Normanom Beakerom.