[FOTO] Studenti i nastavnici Veleučilišta u Križevcima na portugalskom otočju Azori

U sklopu programa mobilnosti Erasmus+ studenti Veleučilišta u Križevcima su u pratnji nastavnika Gorana Mikeca, mag. ing. agr. i dr. sc. Matee Habuš boravili na Fakultetu agrarnih znanosti i okolišta Sveučilišta u Azorima na otoku Terceira u gradiću naziva Angra do Heroísmo u razdoblju od 15. do 19. srpnja. Tema azorskog kombiniranog intenzivnog programa (Blended Intensive Programme, BIP) bila je “Primjena biotehnoloških metoda u reprodukciji domaćih i ugroženih životinja” (The application of biotechnological methods in the reproduction of farm and endangered animals).

Zajedno s kolegama sa sveučilišta u Poljskoj i SAD-u studenti su kroz predavanja i laboratorijske vježbe naučili kako utvrditi kvalitetu rasplodnog materijala različitih vrsta domaćih životinja, ekstrahirati oocite iz jajnih stanica, te se upoznali s metodama in vitro oplodnje i krioprezervacije sjemena i jajnih stanica. Također, posjetili su farmu Sveučilišta u Azorima na kojoj su studenti mogli vidjeti uzgoj mliječnih krava na Azorskim otocima te načine hranidbe životinja.

Osim stečenih vještina i znanja, studenti i nastavnici su imali priliku obići otok Terceiru koji je nastao kao plod vulkanske aktivnosti četiri vulkana. Posjetili su mjesta Agualva i Biscoitos te aktivne i ugasle vulkane, od kojih vulkan Algar do Carvão predstavlja najveću atrakciju na cijelom otoku. Pružila im se i mogućnost promatranja kitova i dupina jer se Azori ističu kao jedno od glavnih odredišta za promatranje kitova na globalnoj razini. Nažalost, nisu se susreli s ovim morskim vrstama, ali su gliserom obišli obalu otoka i uživali u pogledu.

Na ovom Erasmus+ programu na Azorima sudjelovali su studenti Ana Marija Bahat, Ena Benović, Dario Bugarin, Dorotea Dečković, Luka Lovrić, Kornelija Makoter, Lorena Picig, Dominik Smrček, Petra Vedriš i Leon Šopar u pratnji svojih nastavnika.