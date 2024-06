Županija obnavlja dvorac Inkey

Na početnoj konferencija projekta „Rekonstrukcija dvorca Inkey u infrastrukturu u funkciji razvoja wellness turizma“ vrijednog gotovo 13 milijuna eura čiji je nositelj Koprivničko-križevačka županija, jučer je u Rasinji službeno počela realizacija kapitalnog turističkog projekta koji će omogućiti razvoj općine i Koprivničko-križevačke županije, ali i cijele sjeverozapadne Hrvatske, priopćila je Županija. Na svečanosti je bio i ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Voditelj projekta Darko Masnec rekao je da su u sektoru zdravstvenog turizma vidjeli veliki potencijal pa je nakon kupnje dvorca projekt uspješno prijavljen na natječaj za sufinanciranje. “Projekt će se provoditi u dvije faze, dvorac će između ostalog imati spa i wellness sadržaje te u početku 64 ležajeva, a u konačnici cijeli kompleks imat će na raspolaganju osamdesetak ležajeva”, kazao je Masnec.

Odluka i vizija Županije da pokrene priču oko revitalizacije dvorca kako bi spriječila daljnju devastaciju i sačuvala ga za buduće naraštaje pokazala se apsolutno ispravnom, istaknuo je župan Darko Koren te naglasio kako je uvjeren da će projekt Inkey potaknuti razvoj cijelog turističkog sektora na području županije.

“Ovaj smo tjedan raspisali i javni natječaj za nabavu radova, dakle krenuli smo intenzivno u realizaciju, nadamo se da ćemo već za godinu i pol dana moći prisustvovati budućem velebnom izdanju koje će biti na ponos cijele županije. Hvala resornom ministarstvu i ministru Glavini na velikom angažmanu i pomoći u osiguranju sredstava koja će biti snažan vjetar u leđa. Ovo će biti zasigurno jedan od pokretača za razvoja turizma, stoga zahvaljujem i svim partnerima koji su uključeni. Uvjeren sam da će obnova dvorca biti dodatni iskorak u turističkoj ponudi naše županije“, poručio je župan.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina koji je prije Početne konferencije posjetio Županijsku upravu i održao kraći radni sastanak sa županom, napomenuo je kako je projekt rekonstrukcije dvorca Inkey iznimno važan za razvoj cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma i generiranje ostalih gospodarskih aktivnosti Podravskog i Prigorskog kraja.

“Dio novca preusmjeren je u projekte nerazvijenih kontinentalnih krajeva jer je jedino tako moguće graditi cjelogodišnju turističku ponudu čemu težimo. Ne može se turistička ponuda oslanjati isključivo na sunce i more, kontinent itekako ima što za ponuditi. Ovaj projekt, ali i svi koji će se realizirati, su prekretnica za kontinentalni turizam, ubrzali smo razvoj kontinenta i ovaj dvorac bit će velika turistička atrakcija. Čestitam vam na projektu, na svemu onome što ste do sada učinili. Pred vama je velik posao, no uvjeren sam da se vidimo na završnoj konferenciji na kojoj ćemo uživati u onome što ste ostvarili“, poručio je ministar Glavina.