U nedjelju se na sat vremena zatvara promet u centru

Radi održavanja humanitarne utrke Advent KŽ Run u nedjelju, 17. prosinca na sat vremena se zatvara promet u centru grada. Trasa utrke kraća je nego lani pa se od 17:30 do 18:30 sati zatvaraju sljedeće ulice:

Trg J. J. Strossmayera, Ulica bana J. Jelačića od raskrižja s Trgom J. J. Strossmayera do raskrižja s Ulicom Lj. Gaja, Trg A. Nemčića i Ulica I. Z. Dijankovečkog do raskrižja s Potočkom ulicom.

Građane molimo za razumijevanje te ih pozivamo da u što većem broju podrže sudionike trećeg izdanja križevačke adventske utrke od koje je sav prihod od kotizacija namijenjen Zakladi Volim Križevce za stipendiranje studenata i učenika.