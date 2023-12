Novi bibliokombi pušten u promet

Križevačkim krajem od danas putuje novi bibliokombi i vozi knjige i slikovnice u 36 mjesta, stalnih stajališta koja već 15 godina obilazi knjižničar Igor Kuzmić. Staro vozilo već je odradilo svoje pa je, zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija, Koprivničko-križevačkoj županiji, Gradu i općinama Sv. Ivan Žabno, Sv. Petar Orehovec i Kalnik, Gradska knjižnica “Franjo Marković” dobila novo. Čitav projekt (jer je osim kupnje novog, kombi trebalo preurediti i prilagoditi za potrebe putujuće knjižnice) trajao je dvije godine i ukupno je vrijedan 90 tisuća eura.

“Korisnici su djeca iz područnih škola, vrtića i stariji ljudi, a znamo koliko starijima to znači da im se dođe bliže. Igor ide i do osoba s invaliditetom baš na kućni prag i do osoba koje možda slabije vide ili imaju neke druge probleme i posuđuje im zvučne knjige i ostalu građu“, rekla je ravnateljica knjižnice Marjana Janeš-Žulj, uz zahvalu na pomoći i podršci bibliobusnoj službi. Službu najvećim dijelom financira Županija, a župan Darko Koren naglasio je da je Koprivničko-križevačka županija uz Sisačko-moslavačku i grad Zagreb, jedina u Hrvatskoj koja ovom službom pokriva cijeli svoj prostor.

“Dvije službe pokretnih knjižnica u županiji pokrivaju 21 općinu u kojima ne postoje narodne knjižnice. Dostupnost knjižnica i usluga poput bibliobusne službe, ključna je za kulturni rast i razvoj županije“, rekao je Koren. Grad Križevci i okolne općine sufinanciraju rad bibliokombija, a gradonačelnik Mario Rajn obećao je izgradnju nadstrešnice za novo vozilo. Nakon prigodnih govora, dramska skupina Kolibrići izvela je kratku predstavu “Komarac u bibliobusu” po tekstu Nade Zidar Bogadi. Nastupili su Ema Marinković, Fran Knežević, Mea Maslić i Kristina Cvrtila, a uvježbala ih je Sanja Marković..