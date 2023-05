Danas navečer kreću veliki željeznički radovi, vozit će autobusi, a HŽ najavljuje kašnjenja

Iz Hrvatskih željeznica najavili su opsežne radove tijekom svibnja, na relaciji Križevci – Koprivnica, zbog kojih će doći do velikog poremećaja u obavljanju željezničkog prometa. Zlobnici će reći da za tako nešto nisu potrebni radovi, no ovaj puta su iz HŽ-a barem najavili kašnjenja zbog realnih razloga. Radovi će se održavati gotovo pa kroz cijeli svibanj.

Zbog radova pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Križevci i Koprivnica od 5. svibnja u 21.10 sati do 10. svibnja u 19.20 sati. U tom razdoblju putnike će na relacijama Križevci – Koprivnica i obratno te Križevci – Koprivnica – Kloštar i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Informacije o mjestima zaustavljanja zamjenskih autobusa možete pronaći ovdje.

Napomene:

od 8. do 10. svibnja vlak 2230 ( Križevci 10.10 – Zagreb GK 11.20 ) neće voziti na relaciji Križevci – Zagreb GK. Putnici će biti prevezeni vlakom 580, koji će se zaustavljati u kolodvorima i stajalištima u kojima se inače zaustavlja vlak 2230.

Križevci 10.10 – Zagreb GK 11.20 Putnici će biti koji će se zaustavljati u kolodvorima i stajalištima u kojima se inače zaustavlja vlak 2230. od 6. do 10. svibnja putnici vlaka 781 ( Zagreb GK 6.46 – Osijek 12.06) od kolodvora Križevci do kolodvora Kloštar bit će prevezeni pomoćnim prijevoznim putem preko kolodvora Bjelovar, a putnici toga vlaka koji putuju do kolodvora Lepavina, Mučna Reka, Koprivnica, Bregi, Virje i Đurđevac bit će prevezeni autobusima .

putnici vlaka Zagreb GK 6.46 – Osijek 12.06) od kolodvora Križevci do bit će prevezeni preko kolodvora Bjelovar, a putnici toga vlaka koji putuju do kolodvora bit će prevezeni . dana 6. i 7. svibnja putnici vlaka 981 (Zagreb GK 12.40 – Osijek 19.07) od kolodvora Križevci do kolodvora Sveti Ivan Žabno bit će prevezeni pomoćnim prijevoznim putem , a putnici toga vlaka koji putuju do kolodvora Lepavina, Mučna Reka, Koprivnica, Bregi, Virje i Đurđevac bit će prevezeni autobusima .

putnici vlaka (Zagreb GK 12.40 – Osijek 19.07) od kolodvora Križevci do bit će prevezeni , a putnici toga vlaka koji putuju do kolodvora bit će prevezeni . od 6. do 9. svibnja putnici vlaka 780 (Osijek 16.10 – Zagreb GK 21.44) od kolodvora Kloštar do kolodvora Križevci bit će prevezeni pomoćnim prijevoznim putem preko kolodvora Bjelovar, a putnici toga vlaka koji putuju do kolodvora Koprivnica, Mučna Reka i Lepavina bit će prevezeni autobusima.

Zbog radova pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Križevci i Koprivnica od 15. do 20. svibnja te od 22. do 24. svibnja od 8.15 do 16.15 sati. U tim razdobljima putnike će na relacijama Križevci – Koprivnica i obratno te Križevci – Koprivnica – Kloštar umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Napomene:

od ponedjeljka do petka vlak 2230 ( Križevci 10.10 – Zagreb GK 11.20 ) neće voziti na relaciji Križevci – Zagreb GK. Putnici će biti prevezeni vlakom 580, koji će se zaustavljati u kolodvorima i stajalištima u kojima se inače zaustavlja vlak 2230 .

Križevci 10.10 – Zagreb GK 11.20 Putnici će biti koji će se zaustavljati u kolodvorima i stajalištima u kojima se inače zaustavlja vlak . dana 20. svibnja putnici vlaka 981 od kolodvora Križevci do kolodvora Kloštar bit će prevezeni pomoćnim prijevoznim putem preko kolodvora Bjelovar, a putnici toga vlaka koji putuju do kolodvora Lepavina, Mučna Reka, Koprivnica, Bregi, Virje i Đurđevac bit će prevezeni autobusima.

Zbog radova pruga državna granica – Botovo – Dugo Selo bit će zatvorena za promet između kolodvora Križevci i Koprivnica od 26. svibnja u 21.10 sati do 31. svibnja u 19.20 sati. U tom razdoblju putnike će na relacijama Križevci – Koprivnica i obratno te Križevci – Koprivnica – Kloštar i obratno umjesto vlakova prevoziti autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Napomene: