Radnik pregazio Dinamo

Nogometaši Radnika Križevci “pregazili” su danas na travnjaku Gradskog stadiona Dinamo iz Domašinca 6:0 (3:0) u 8. kolu trećeligaškog prvenstva sjevernjaka. Ispostavilo se, naposljetku, da je derbi kola bio samo na papiru, a zato se pobrinula družina trenera Pavlovića. Križevčani su odigrali odlično prvo poluvrijeme, bez ikakve zamjerke.

Momčad je djelovala kao prava uigrana postava s glavom i repom, a u to je, zacijelo, utkana trenerska stručnost. Golijadu je otvorio Leon Lacić-Klarić u 14. minuti, junak pobjede u srijedu u kupu s Molvarcima, nastavio majstorskim pogotkom Mihael Mladen u 39., a Lacić-Klarić u 45. glavom postiže pogodak za visoko vodstvo do velikog odmora, 3:0. Dinamo se u nastavku utakmice “probudio”, ali je njihove tri zrele prigode “ukrotio” iskusni vratar Miroslav Koprić. U 70. minuti Mihael Mladen zakucava loptu pod gredu nakon asistencije Gorana Dleska, a brzonogi Zagorec i sam se uvrstio na popis strijelaca u 81. minuti za “petardu” Dinamu. No, ljepše zvuči “kvrga”, 6:0 koju je u trećoj minuti sudačke nadoknade zaključio Mihael Mladen svojim trećim pogotkom.

Križevčani su vodeći na ljestvici s 22 boda ispred Poleta iz Svetog Martina na Muri s 20. Radnikovci u srijedu u devetom kolu gostuju u Orahovici kod Papuka. Utakmica se iznimno igra u tjednu, jer će Križevčani sljedeće subote odmjeriti umijeće s kineskom reprezentacijom do 21 godine. Mladi kineski sportaši godinama dolaze na višemjesečno sportsko usavršavanje u Hrvatsku zahvaljujući odličnoj međunarodnoj suradnji između Hrvatskog i Kineskog olimpijskog odbora.