Križevčanka Nora Ljaljić šahovska je prvakinja Hrvatske u kategoriji kadetkinja do 7 godina na prvenstvu koje se igra u Trogiru. U Šahovskom klubu Križevci iznimno su ponosni na uspjeh svoje Nore, podsjećajući da je 2006. godine pokojni Mišel Bertusi osvojio naslov u kategoriji kadeta do 13 godina i Robert Dušak do 9 godina. Nora je na prvenstvu osvojila šest bodova u sedam partija. Rekli bismo, sa zlatnom kolajnom s mora vraća se naša, hrvatska prvakinja, Ljaljić Nora.