(FOTO) Otvorena izložba o križevačkim motivima, osobama i događajima

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci u četvrtak, 17. veljače otvorena je izložba „Križevci u filateliji – iz zbirke Vladimira Palošike“. Riječ je o izložbi na kojoj je predstavljena vrijedna zbirka poštanskih marki, omotnica i žigova s križevačkim motivima, znamenitim osobama i događajima, a koju je sugrađanin Vladimir Palošika pripremao i prikupljao kroz dugi niz godina.

Na otvorenju izložbe okupljene je posjetitelje pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Križevci Tea Hatadi i tom prilikom uputila zahvalu gospodinu Palošiki jer je odlučio ovu vrijednu filatelistički zbirku darovati upravo Gradskom muzeju . Uz Vladimira Palošiku, na pripremi izložbe radio je viši kustos u Gradskom muzeju Križevci Ozren Blagec koji se na otvorenju osvrnuo na filateliju te sam postupak izdavanja i pripreme prigodne marke ili žiga, za što je, kako navodi, potrebno puno truda. Ujedno je napomenuo da je prva prigodna poštanska marka s motivom križevačke okolice, konkretno Kalnika, bila izdana 1951. godine.

Sam autor izložbe Vladimir Palošika uputio je zahvalu svima koji su omogućili i sudjelovali u ovoj izložbi i poželio svima da uživaju u ovoj izložbi imajući na umu riječi akademkinje Željke Čorak: „Poštanska je marka svjetionik čije svjetlo daleko dopire.“

„Velika hvala gospodinu Palošiki što je otvorio svoju dušu, albume i višedesetljetni filatelistički rad posvećen Križevcima“, napomenuo je na otvorenju pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel prisjetivši se pri tome kako je prije 20 godina održana prva izložba o filateliji u organizaciji Matice hrvatske. „Možemo biti ponosni što su Križevci putovali upravo na poštanskim markama jer ona je slika grada i sve ono što želimo pokazati,“ istaknuo je pročelnik i proglasio izložbu otvorenom.

Izložba ostaje otvorena do 19. ožujka i može se razgledati od ponedjeljka do petka od 10 do 13 sati, subotom od 10 do 12 sati, te utorkom i četvrtkom od 17 do 19 sati. Ulazak je besplatan. Izložba je realizirana zahvaljujući potpori Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca.