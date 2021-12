Održana posljednja ovogodišnja koordinacija županijskog Stožera civilne zaštite

U prostorijama Županijske uprave danas je održana posljednja ovogodišnja koordinacija Stožera civilne zaštite KKŽ. Načelnik Stožera Ratimir Ljubić zahvalio je svim članovima na konstruktivnoj suradnji i doprinosu koji su ustanove dale u borbi protiv pandemije koronavirusa te se osvrnuo na godinu u kojoj su ukupno održane 32 koordinacije Stožera te dva kolegija načelnika i gradonačelnika na kojima se raspravljalo o pitanjima iz područja civilne zaštite.

„Iza nas je vrlo zahtjevna godina u kojoj smo zajedničkim naporima maksimalno djelovali kako bi epidemiološko stanje na području naše županije bilo što bolje. U tom smo razdoblju zabilježili 12.743 slučajeva zaraze koronavirusom, nadamo se kako će trendovi u vremenu koje je pred nama ipak biti bolji. Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji punktova za cijepljenje, s ponosom mogu reći kako smo po tom pitanju najbolji u državi za što smo uostalom dobili i pohvale s nacionalne razine. Organizirali smo čak 124 punkta i na taj način smo u kontinuitetu bili na raspolaganju našim sugrađanima, apeliram da se cijepljenju odazivaju i dalje jer ono je najbolji i najučinkovitiji alat u borbi protiv pandemije“, istaknuo je načelnik Ljubić.

Na epidemiološko stanje se osvrnula ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo KKŽ Draženka Vadla koja je kazala da unatoč trenutnoj stabilnosti ne smije biti opuštanja jer je neminovno da dođe do širenje omikron soja virusa. „Podatci pokazuju da se omikron varijanta širi i očekujemo da će se pojaviti u svim dijelovima naše zemlje, no hoće li to uzrokovati i više ljudi u bolnicama s težim kliničkim slikama tek treba vidjeti. Važno je osvijestiti da smo još uvijek u pandemiji i da treba poštivati osnovne epidemiološke mjere, nema opuštanja treba biti oprezan“, naglasila je ravnateljica Vadla.

Najučinkovitija mjera je cijepljenje i tome nema alternative, dodala je Vadla te ponovila apel da se ljudi odazovu na cijepljenje. „Stigli smo do 63 posto cijepljenih starijih od 18 godina, voljeli bismo da su brojke i bolje. Interes za treću dozu je dobar, a s akcijama cijepljenje nastavljamo i dalje. U prvom tjednu nove godine, cijepljenje će biti moguće u ponedjeljak i srijedu od 13 do 14 sati u prostorima Zavoda za javno zdravstvo te u ambulantama primarne zdravstvene zaštite. Zahvaljujem svima koji u svojim ambulantama cijepe pacijente i na taj način nam pomažu“, zaključila je ravnateljica te zahvalila članovima Stožera na dobroj suradnji.

Ravnatelj OB Koprivnica Mato Devčić je kazao kako se koprivnička bolnica i u četvrtom valu koronavirusa dobro nosila sa svim izazovima. „Ovaj val je vrlo intenzivan, no unatoč pritiscima, zahvaljujući dobroj organizaciji i naporima zdravstvenih djelatnika situacija je pod kontrolom. Vjerujem kako nas očekuje prisutnost velikog broja pacijenata i u narednom vremenu, posebice ako promatramo što se događa u južnim krajevima Hrvatske gdje se širi omikron varijanta virusa, no ono što ohrabruje jest činjenica da u zadnjih sedam dana ipak imamo manji priljev osoba kojima je potrebno intenzivno liječenje“, kazao je ravnatelj Devčić te dodao kako je bolnički sustav spreman na sve scenarije.

U pogledu provođenja nadzora mjera, načelnik PU koprivničko-križevačke Miroslav Puž je kazao kako su policijski službenici od početka pandemije izvršili 15.107 nadzora na području županije te kako se generalno može reći da se građani pridržavaju propisa i važećih odluka, dok je u manjem dijelu potrebna intervencija i postupanje službenika, što se bez poteškoća i provodi.