Predstava suvremenog plesa sutra besplatno u Hrvatskom domu

Pučko otvoreno učilište poziva Križevčane na još jednu plesnu predstavu u Veliku dvoranu Hrvatskog doma u četvrtak 9. prosinca u 19:30 kad će Petra Hrašćanec izvesti Love will tear us apart. Ulaz je besplatan, no zbog trenutačnih epidemioloških mjera dolazak treba potvrditi na broj 091 1720 120.

Predstava je prvi je dio trilogije o odnosu suvremenog plesa i specifičnog žanra pop-glazbe. Sam rad žanrovski vrluda između rock-koncerta, ispovjedne forme i apstraktnog plesa. Pitanje vlasništva nad izvedbom isprva stavljeno u apstraktni plesni okvir bavljenja tijelom i politikom pogleda, ekstremno se proširuje u širi umjetnički i socijalni okvir. Ljubav iz naslova prenesena je u ljubav spram plesa, čina plesa samog, dok rad raspravlja razliku između plesa i njegove realizacije kao društvenog događanja kroz konstituciju pojma same izvođačice. Izvođačica Petra Hrašćanec izvodi plesne numere, odabrane ljubavne pjesme, dok u pauzama saznajemo naoko efemerne detalje o nastanku same produkcije, rasplićući suptilnu mrežu odnosa moći koja definira čin izvedbe, najavljuju organizatori.