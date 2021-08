In memoriam Stojanka Seleš

Stojanka Seleš rođena je 1929. godine u građanskoj obitelji čeških korijena u Križevcima gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom i Višu školu za socijalni rad u Zagrebu. Majka je troje djece. Svoj radni vijek započela je 1956. godine zapošljavanjem u Komunalnom poduzeću, a potom kao tajnik Kotarskog i Općinskog odbora Crvenoga križa. Upravo uz Crveni križ vezan je njezin dragovoljni humanitarni rad tijekom gotovo šest desetljeća, sve do današnjih dana. Za to vrijeme radila je kao tajnica Mjesne zajednice Križevaca koja je skrbila o komunalnim pitanjima, uređenju komunalne infrastrukture, o gradnji i gospodarenju stanovima u društvenom vlasništvu, dajući time veliki doprinos urbanom razvoju grada i okolice. Posebno se zalagala kao direktorica Stambenog poduzeća Križevaca tijekom punih pet mandata sve do odlaska u mirovinu 1988. godine.

Kao socijalna djelatnica gospođa Seleš je posebno bila osjetljiva na životne probleme naših starijih sugrađana, ali i djece. U to vrijeme kao članica Skupštine stambenog fonda umirovljenika u Koprivnici izborila se za gradnju dviju stambenih zgrada u Križevcima namijenjenih osobama starije životne dobi i primjereno njihovim financijskim mogućnostima. Ujedno je pokrenula i izradu projekta gradnje Doma za starije i nemoćne osobe s dnevnim boravkom i menzom za umirovljenike, što na žalost tada nije zaživjelo. Kao predsjednica Fonda za socijalnu zaštitu organizirala je gospođa Stojanka Seleš skrb o siromašnim obiteljima i njihovoj djeci ljetovanjima u križevačkom dječjem odmaralištu na Pagu. Otkako je i sama u mirovini, bila je aktivna u Udruzi umirovljenika gdje je tri mandata bila predsjednica Odbora za socijalno-zdravstveni rad, ustrajući putem organizacije Kluba Mariška na programu pomoći i njege u kući starijim i nemoćnim osobama.

Tijekom posljednjih deset godina gospođa Seleš je organizirala i Skupinu osoba treće životne dobi koja okuplja umirovljene prosvjetne i zdravstvene djelatnike pokazujući da i u zrelim godinama naši sugrađani svojim bogatim životnim iskustvom pridonose humanitarnom, kulturnom i društvenom radu, te da mladi naraštaji mogu od njih mnogo naučiti. Dodjelom javnog priznanja gospođi Stojanki Seleš grad se odužuje i drugim brojnim sugrađanima treće životne dobi koji nikada nisu štedjeli svoje vrijeme, trud i napore za dobrobit društva. Ispraćaj gospođe Seleš je u utorak u 12.30 sati na zagrebačkom krematoriju.