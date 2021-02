Kako lokalni političari sebi krče put do igle

“Najavljujem da ću se ja cijepiti AstraZenecom u Križevcima da pokažem da je to dobro cjepivo“, izjavio je HDZ-ov dožupan Ratimir Ljubić na konferenciji za medije na kojoj je Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, nakon što je portal Križevci.info još prošli petak tražio potvrdu informacije o cijepljenju županijskog dužnosnika, priznao da se župan Darko Koren cijepio preko reda.

Ali nije župan sam priznao da se cijepio prije onkološkog pacijenta, starijeg sugrađanina ili mlađe kronično bolesne osobe, to je umjesto njega učinila glavna županijska epidemiologinja dr. Draženka Vadla, a župan je stajao iza nje i šutio. Tek nakon Vadle Koren je, uz neuspješan pokušaj duhovitosti kako je put do pakla popločen dobrim namjerama, rekao da se cijepio kako bi dao svoj doprinos, no to nije učinio pred medijima. Niti u priopćenju koje su županijske službe poslale medijima nakon toga, o Korenovom “populariziranju” cijepljenja daleko od kamera – nema ni spomena.

Ispod radara prošla je najava dožupana Ljubića kako će se preko reda cijepiti i on već ove subote u Križevcima. Bez imalo srama i neugode dao nam je do znanja da plan cijepljenja koji je donijela Vlada – u našoj županiji ne vrijedi! Naime u Vladinom planu nigdje ne piše da političari i predstavnici regionalnih jedinica koje su osnivači Zavoda za javno zdravstvo i imenuju ravnatelje tih ustanova, spadaju u prioritetnu skupinu i imaju pravo dobiti cjepivo prije kroničnih bolesnika. Priče o popularizaciji cijepljenja, u doba kad je potražnja za cjepivom višestruko veća od ponude, zbilja ne drže vodu. U Križevcima će liječnici obiteljske medicine za svoje kronične pacijente dobiti 400 doza koje ionako nisu dovoljne za sve one koji bi se trebali i htjeli cijepiti. Na čijem popisu se nalazi ime dožupana Ratimira Ljubića i od kojeg će to liječnika pacijent ostati uskraćen za svoju dozu cjepiva?