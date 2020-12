Istražili smo radno vrijeme trgovačkih centara za blagdane: KTC je spojio tri slobodna dana svim zaposlenicima

Trgovine i trgovački centri za vrijeme blagdana će imati ponešto drugačije radno vrijeme. Evo pregleda za Badnjak, Božić i vikend pred nama.

Radnici u KTC-u svakako su najbolje prošli jer će, nakon današnjeg radnog vremena do 18 sati, trgovački centar biti zatvoren na Božić i blagdan Sv. Stjepana, dok nakon njih slijedi nedjelja koja je od ove godine neradna u KTC-u. Time će svi zaposlenici križevačkog lanca dobiti spojena tri slobodna dana, što je jedinstveni slučaj među većim trgovačkim lancima u Hrvatskoj.

Lidl će na Badnjak raditi do 14 sati, dok na Božić i Štefanje neće raditi. U nedjelju, 27. prosinca radit će prema uobičajenom radnom vremenu, od 8-14 sati.

Spar će na Badnjak raditi do 16 sati, potom slijedi neradni Božić, ali će radnici u pogonu biti već na Štefanje i to od 8 do 14 sati. U nedjelju će Spar raditi od 7 do 18 sati.

Plodine na Badnjak rade do 18 sati, na Božić ne rade, dok će na Štefanje trgovine raditi po nedjeljnom radnom vremenu, odnosno od 7 do 18 sati.

Eurospin će danas raditi do 18 sati, na Božić i Štefanje su zatvoreni, dok će u nedjelju raditi po uobičajenom radnom vremenu, od 8 do 14 sati.