Sljedeći dani su ključni… Prijavite se na 27. Pub inKVIziciju, bit će 26. 9.

Prema kaldejskoj numerologiji, broj 27 sretan je broj koji donosi uspjeh, osobito onome tko se bavi medicinom, sportom, igrama na sreću ili ako radi u industriji koja proizvodi, prerađuje ili usavršava metale/kovine (od metalurgije i strojogradnje do kompjutera). Taj broj donosi također ugled i poštovanje, posebno ako se bavite intelektualnim radom (književnošću).

Numerologiju i ostale bedastoće na stranu, ono što je ovdje osobito važno je da će ove jeseni, u okviru 16. festivala Culture Shock, u subotu, 26. dana mjeseca devetog godine dvijetisuće i 20. biti 27. izdanje jedinog “općegrađanskog” pub-kviza u ovome kraju, Pub inKVIZicije.

Ovaj kviz krenuo je u svoj “život” upravo s ovog festivala, jednog (Velikog) petka, 2016. godine, 27. dana mjeseca trećeg. Četiri godine, šest mjeseci i jedan dan kasnije, doživjet će svoje 27. izdanje. Mjesto igre: Caffe bar Bull 23 na katu. Termin: 20:00 sati.

Radi poštivanja epidemioloških mjera, kvizanju će smjeti prisustvovati 10 ekipa pa je uputno što prije se prijaviti. To treba učiniti e-mailom (u prijavi navesti imena i prezimena do 4 osobe) na pubinkvizicija@udruga-point.hr, do četvrtka 24. rujna 2020. u 20:00 sati.