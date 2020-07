Hlebinska škola putuje u Križevce, otvorenje izložbe u utorak

Gradski muzej Križevci poziva na otvorenje izložbe Hlebinska škola, koje će se održati u utorak u 19 sati u Likovnoj Galeriji.

Izložbu razgledajte do 28. kolovoza svaki radni dan od 10 do 13 sati i subotom od 10 do 12 sati. Izložba se može razgledati i u poslijepodnevnim satima uz prethodnu najavu.

Na ulazu u Atrij i Likovnu galeriju nalazi se dezinfekcijsko sredstvo za posjetitelje, koji su obavezni dezinficirati ruke pri ulasku u Galeriju. Posjetitelji su dužni održavati razmak od 2 metra. Ostale površine za koje se uoči da ih posjetitelji često dodiruju, redovito će se dezinficirati.

Projekt je realiziran uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevci. U nastavku pročitajte više o samoj izložbi.

Hlebinska škola putuje u Križevce

Neobičnim vremenima unatoč, Hlebinska škola nastavlja svoje putovanje zemljom i svijetom. Nakon prošlogodišnjeg izleta do mora, ove se godine – nakon dugo vremena – vraća u susjedstvo. Gradski muzej Križevci u Likovnoj galeriji ugostit će izložbu kakva je prošle godine predstavljena u Pomorskom muzeju u Orebiću. Izložba se otvara u sklopu Drugog križevačkog likovnog ljeta u utorak, 28. srpnja s početkom u 19 sati, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Na inicijativu ravnateljice križevačkog muzeja Tee Hatadi izložba će putem 33 umjetnine prezentirati velikane Hlebinske škole, počevši od autora 1. generacije (Ivan Generalić, Mirko Virius, Franjo Mraz), 2. generacije (Ivan Večenaj, Mijo Kovačić, Dragan Gaži, Franjo Filipović, Martin Mehkek…), 3. generacije (Ivan Lacković-Croata, Franjo Vujčec, Stjepan Večenaj…) te kipare (Mato Generalić, Dragica Belković, Bara Mustafa…), uz mali odmak prema stvaralaštvu autsajdera (Ana Matina, Drago Jurak, Mara Puškarić Petras). Ova suradnja prilika je za još jedno uspješno međumuzejsko povezivanje, ali i povezivanje (naivne) umjetnosti i nove publike. Upravo umrežavanje, pretapanje i interakcija dva naizgled nespojiva svijeta – akademskog svijeta umjetnika i talentiranih seljaka – doprinijelo je nastanku Hlebinske škole i hrvatske naivne umjetnosti koja je danas (pre)poznata i priznata diljem svijeta.

Poznato je kako je pritom posebno značajna grupa Zemlja, a jedan od njenih aktivnih članova bio je Marijan Detoni, rođeni Križevčanin koji dokazuje kako je Zemlja okupljala slikare, kipare, arhitekte – umjetnike različitih usmjerenja i geografskih područja, ali s jasno izraženom vrsnoćom i kvalitetom rada. Ova izložba planirana je na sličnim temeljima – kako bi obnovila, potaknula, podsjetila, učvrstila ili nanovo stvorila veze između dva susjedna grada i dvije djelovanjem bliske institucije.

Kustosica izložba: Helena Kušenić