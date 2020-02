Kalnik trail 2020 – Bor, Peca i Gabrinovec kao staze koje nude najljepše od Kalnika

Činjenica da će Kalnik trail doživjeti svoje drugo izdanje, potvrda je njenog uspješnog izdanja lani. Udruga kineziologa grada Križevaca poziva te i ove godine, da ovom nadasve simpatičnom i vedrom utrkom prigorskog kraja, proslaviš prvi dan proljeća.

Za one koji još nisu zapamtili, Bor, Peca i Gabrinovec nazivi su staza na Kalnik trailu. Utrci Kalničkim gorjem, koja se lani prvi put pojavila na trail sceni te na prvu osvojila svakog sudionika. Ove godine, u subotu 21. ožujka, svaka od staza prolazit će velikim dijelom poučne staze oko Kalnika.

Poučna staza otvorena je “davne“ 1996. godine, sa ciljem da se posjetiteljima približe prirodne vrijednosti Kalničke gore.

BOR – najljepše što Kalnik ima za ponuditi

Kratka staza činit će rutu kategorije Bor, ali i rutu Canicross kategorije u duljini 6.3 kilometra te uz 250 metara uspona. Dok kratka staza ostaje ista kao i na prošlogodišnjem izdanju te sadrži uglavnom ono najljepše što Kalnik ima za ponuditi, ostale staze organizator je odlučio malo promijeniti i dodati neke zanimljive dijelove Kalničkog gorja.

PECA – jedan od najboljih pogleda s Kalnika

Srednju stazu, organizatori iz Udruge kineziologa grada Križevaca nazvali su po drugom najvišem vrhu gorja – Peca (623m). Njena dužina iznosit će 16.7 kilometara sa 700 metara visine. Nakon početnog uspona velebnom livadom ispod Staroga grada te odvajanja od kratke staze, uspinješ se na Kalničku gredu te, nakon malo kruženja po šumskim stazama i stazicama, dolaziš do spomenutog vrha, s kojeg puca treći po redu najljepši pogled na Kalniku. Slijedi kratka okrepa na vrhu i brzinski spust s istog, do potoka Hruškovec pa lagani uspon do poučne staze, gdje se srednja kategorija ponovno spaja s kratkom.

Nakon kraćeg trčkaranja najljepšom stazom na Kalniku, dolaziš do vidikovca Borje (po kojem je nazvana kategorija Bor) na najzapadnijem dijelu poučne staze, gdje te čeka još jedna okrepa. Slijedi završni spust do sela Kalnik i cilja svih kategorija.

GABRINOVEC – nekad partizanska bolnica, a danas mjesto gdje se spajaju dvije utrke

Duga staza zove se Gabrinovec, po naselju pored kojeg je bila smještena partizanska bolnica. Tamo je, uostalom kao i na cijelom Kalničkom gorju, četrdesetih godina prošlog stoljeća bilo prilično aktivno. Ova najduža staza, u svom će zbroju iznositi 31.8 kilometar i 1300 metara visine. Nakon starta iz sela Kalnik, prolaska cijele Kalničke grede, te kratke okrepe kod lovačke kuće Vratno, staza Gabrinovec uspinje se do predjela Kestenik. Potom se prekrasnom uskom stazom spušta do Stupa, gdje je bila smještena još jedna partizanska bolnica na kalničkom području. Blagi uspon planinarskom stazom do sedla na makadamskoj cesti prema Ludbregu, dovodi te do Gabrinovca, gdje se nalazi okrepa i glavna kontrolna točka duge kategorije. Nakon Gabrinovca i predivne planinarske staze po grebenu Mrđakovec, dolaziš do makadama koji vodi do treće okrepe u Ljubelju Kalničkom. Od te do sljedeće okrepe, na već spomenutom vrhu Peca, potrebno je savladati samo 2.5 kilometra, no uz 250 visinskih metara. Na okrepi se duga staza spaja s već opisanom srednjom.

Podsjećamo da se organizator ove godine potrudio s dovoljno opcija po pitanju startnina, tako da možeš proći vrlo povoljno. Ukoliko želiš startni paket, rok za povoljniju prijavu od 100 kuna je 24. veljače. Startnina uključuje natjecateljski broj, tekućinu i hranu na okrepnim stanicama, zakusku nakon utrke, finišersku medalju, nagrade za ukupne pobjednike u kategorijama te najmlađeg i najstarijeg trkača ili trkačicu, organizaciju utrke, dežurstvo liječnika i HGSS-a. Nagrade za prva tri mjesta u svim kategorijama osigurava sponzor, te simbolične nagrade za najmlađeg i najstarijeg natjecatelja.

Ukoliko samo želiš trčati, pojesti, popiti i družiti se, a startni paket ti nije bitan – do 5. ožujka imaš priliku prijaviti se na utrku uz iznos startnine od 50 kuna. Nakon toga, do 5. ožujka kotizacija iznosi 150 kuna, a poslije iznos ostaje isti, ali bez startnog paketa.

Prijaviti se možete OVDJE.