Županija u sklopu projekta Amazon of Europe Bike Trail organizira Biciklistički festival

U sklopu ovogodišnjeg obilježavanja Europskog tjedna kretanja u Koprivničko-križevačkoj županiji će se 21. rujna organizirati Biciklistički festival koji je dio Međunarodnog biciklističkog festivala Europska Amazona, a koji se održava od kolovoza do listopada 2019. kroz jedanaest biciklističkih događaja u Austriji, Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji.

Organizator Festivala je Koprivničko-križevačka županija ujedno i partner u europskom projektu Amazon of Europe Bike Trail, u suradnji s Old timer Klubom “Biciklin” Koprivnica i Biciklističkim klubom ROTOR Koprivnica. Okupljanje sudionika biciklijade će biti u Koprivnici na Zrinskom trgu s početkom u 9,00 sati, nakon čega će se sudionici uputiti do jezera Gabajeva Greda.

Dodatne informacije o datumima održavanja možete pronaći na službenom Facebook događaju, a za dodatna pitanja o Biciklističkom festivalu i prijave možete se obratiti organizatorima na e-mail europski.fondovi@kckzz.hr ili tel. 658-193 (Vladimir Šadek, Jelena Kralj).

Pozivamo vas da rezervirate svoje vrijeme te nam se pridružite u avanturi na biciklističkoj stazi uz Europsku Amazonu!

*Amazon of Europe Bike Trail je projekt sufinanciran sredstvima transnacionalnog programa Interreg Danube, koji kroz suradnju organizacija iz pet zemalja ima za cilj uspostaviti međunarodno prepoznat i održiv cikloturistički proizvod na području budućeg 5-državnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD). Više informacija o projektu možete pronaći na službenim stranicama, Facebooku (#AoEbiketrail) ili YouTube kanalu.