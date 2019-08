Održano odredsko vatrogasno natjecanje u Apatovcu

U nedjelju, 25. kolovoza, održano je odredsko natjecanje vatrogasaca, a domaćin koji je ugostio razne vatrogasne ekipe bio je Apatovec. U ime Grada, nazočni su bili zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević i predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović.

Uvodno se svim vatrogascima i vatrogaskinjama obratio zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević, izrazio je zadovoljstvo i oduševljenje što toliko dobrovoljnih društava djeluje na našem području, zaželio je svima sreću u natjecanju, ali ponajprije dobru zabavu i međusobno druženje. Po samom završetku skoro četverosatnog natjecanja, svim izmorenim, ali zadovoljnim ekipama obratio se i predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović izrazivši kako je dan protekao u uspješnom tonu te se uvijek rado odaziva na vatrogasna natjecanja u kojima duh i zajedništvo stoje na prvom mjestu.

Ispred vatrogasaca Grada Križevaca prisutni su bili predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Križevaca Ivan Mužić, tajnik Vatrogasne zajednica Grada Križevaca Miroslav Petračija te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Križevci i potpredsjednik županijske vatrogasne zajednica Ivan Matosović

Poredak ekipa po završetku natjecanja je sljedeći:

U kategoriji ženska djeca od 6 do 12 godina – 2. mjesto Đurđic, 1. mjesto Apatovec.

U kategoriji muška djeca od 6 do 12 godina – 8. mjesto Sv. Martin, 7. mjesto Poljana, 6. mjesto Križevci, 5. mjesto Cubinec, 4. mjesto Apatovec, 3. mjesto Dijankovec, 2. mjesto Đurđic, 1. mjesto Lemeš Križevački.

U kategoriji ženska mladež od 12 do 16 godina – 3. mjesto Đurđic, 2. mjesto Križevci, 1. mjesto Apatovec.

U kategoriji muška mladež od 12 do 16 godina – 1. mjesto Đurđic

U kategoriji B žene – 1. mjesto Križevci, koje su ujedno najuspješnija desetina vremenski na odredskom natjecanju.

U kategoriji A žene – 3. mjesto Apatovec, 2. mjesto Đurđic, 1. mjesto Lemeš.

U katerogiji B muški – 1. mjesto Sv. Martin.

U kategoriji A članovi – 6. mjesto Apatovec, 5. mjesto Đurđic, 4. mjesto Dijankovec, 3. mjesto Glogovnica, 2. mjesto Podgajec, 1. mjesto Majurec.