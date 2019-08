U šest mjeseci nije riješen problem s nedostatkom liječnika u Križevcima

Županijski Dom zdravlja u šest mjeseci nije uspio trajno riješiti problem u križevačkoj ispostavi u kojoj nedostaju specijalisti pedijatrije i ginekologije. Podsjetimo, nakon što je sredinom veljače dotadašnji pedijatar otišao u mirovinu, a mjesec dana o svim malim pacijentima brinula jedina križevačka pedijatrica, kao privremeno rješenje uskočile su dvije pedijatrice iz Bjelovara koje zajedno pokrivaju smjenu u pedijatrijskoj ambulanti u Križevcima. Na pitanje kako je trenutačno organizirana pedijatrijska skrb u križevačkoj ispostavi, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Marija Krajina šturo je odgovorila.

– O tom problemu smo već obavještavali čitatelje i nema ništa novoga. Zdravstvena zaštita je osigurana zamjenskim specijalistima iz drugih ustanova, do daljnjega – poručila je.

Međutim, roditelji se žale na sadašnju situaciju i očekivali su da će ona biti samo privremena. Kažu kako ima dana kad u ambulanti ne radi nitko.

– Mi bismo samo željeli trajno rješenje, da dobijemo jednog doktora koji će imati priliku upoznati našu djecu i steći naše povjerenje – poručila je zabrinuta mama.

Neslužbeno doznajemo da nedostaje i medicinskih sestara, a u ožujku je iz križevačke ispostave otišla i ginekologinja. Niti njenu ambulantu nitko nije preuzeo.

– Natječaji za radna mjesta jednog pedijatra i jednog ginekologa u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Križevci su i dalje otvoreni do popunjenja. Specijalist ginekologije i opstetricije dolazi uskoro – odgovorila je ravnateljica Krajina, no nije rekla je li i to privremeno rješenje ili ambulantu i sve pacijentice napokon preuzima netko na dulje vrijeme.

Podsjećamo da je osnivač Doma zdravlja Koprivničko-križevačka županija koja je dužna svojim građanima osigurati primarnu zdravstvenu zaštitu i organizirati rad ustanova čiji je osnivač.(GPP)