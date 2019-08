Susretali se s medvjedima i zmijama, penjali po stablima i planinama kako bi pronašli tisuće kutijica

Igru zovu moderni Indiana Jones, no umjesto škrinja sa zlatom, geocacheri traže kutijice koje je netko sakrio, opisao i naveo njihove koordinate. Osnovna ideja je izaći u prirodu, zabaviti se i pronaći kutijicu, odnosno cache. Geocaching postaje sve popularnija aktivnost, novi način provođenja aktivnog godišnjeg odmora, a priključili su joj se i Križevčani Stjepan Jembrek Štef, Zlatko Mustić i Antun Gold.

– Potrebno je skinuti određenu aplikaciju, ulogirati se i početi igrati. Treba vam samo mobitel s GPS-om i karta. Jedna strana skriva kutijice, upisuje koordinate, zemljopisne širine i dužine i informacije vezane uz mjesto skrivanja. Druga strana te kutijice traži – objasnio je Zlatko Mustić. Križevački geocacheri među aktivnijima su u Hrvatskoj, a u Križevcima su sakrili pedesetak kutijica koje se nalaze na geocacherskoj karti svijeta. Dolaze ih tražiti ljudi iz cijele Hrvatske, ali i stranci i sve više obitelji s malom djecom. Prvi se u igru uključio Štef, 2014. godine i to sasvim slučajno.

Pronašli već tisuće kutija

– Nazvao me je jedan doktor iz Osijeka i pitao me gdje je treći zub na Kalniku. Tamo je netko postavio kutijicu još 2011., ali nikako je nisu mogli pronaći jer su bile krive koordinate. To je zaintrigiralo pa sam se i ja uključio – otkriva Štef. Zlatko je tragač od 2015., kao dugogodišnji izviđač naviknut je na aktivnosti u prirodi pa mu snalaženje u prostoru nije strano. Obojica su planinari, kutijice traže, ali i postavljaju. Onaj tko postavi kutijicu postaje njezin vlasnik i, prema pravilima igre, mora brinuti o njoj.

– Nazvao me je jedan doktor iz Osijeka i pitao me gdje je treći zub na Kalniku. Tamo je netko postavio kutijicu još 2011., ali nikako je nisu mogli pronaći jer su bile krive koordinate. To je zaintrigiralo pa sam se i ja uključio – otkriva Štef. Zlatko je tragač od 2015., kao dugogodišnji izviđač naviknut je na aktivnosti u prirodi pa mu snalaženje u prostoru nije strano. Obojica su planinari, kutijice traže, ali i postavljaju. Onaj tko postavi kutijicu postaje njezin vlasnik i, prema pravilima igre, mora brinuti o njoj.