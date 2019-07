Zagreb domaćin Europskog sveučilišnog prvenstva u borilačkim sportovima, nastupaju Klara i Bruno Katavić

Od 31. srpnja do 3. kolovoza u Zagrebu se održavaju Europska sveučilišna prvenstva u borilačkim sportovima (EUSA Combat Championships), koja će u sportskim dvoranama Dom sportova 1 (kickboxing), Dom sportova 2 (judo), S.D. „Trešnjevka“ (taekwondo) i Dom odbojke „Bojan Stranić“ (karate), okupiti 1300 sudionika s 404 sveučilišta iz 36 europskih zemalja.

Prvi sudionici u „sportsko selo“ (Studentsko naselje „Stjepan Radić“) pristigli su već jučer, 30.7., dok je današnji dan, 31.7. rezerviran za treninge, tehničke sastanke i svečanu ceremoniju otvorenja na kojoj će sudjelovati natjecatelji, predstavnici ekipa, volonteri, a prisustvovat će i dužnosnici iz sportskog i društveno-političkog života.

Natjecanja će se odvijati od 1. do 3. kolovoza od jutarnjih do večernjih sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane, dok će događaj biti moguće pratiti i putem YouTube prijenosa uživo. Križevci će također imati svoje predstavnike s obzirom na to da nastupaju Klara i Bruno Katavić, a sudjelovanje su izborili kao osvajači medalja na državim natjecanjima. Nastupit će ekipno i pojedinačno.

Nakon 2016. godine i domaćinstva Europskim sveučilišnim igrama, Zagreb je tako još jednom središte studentskog sporta na starom kontinentu, s obzirom na činjenicu kako je ovaj događaj najveći po broju sudionika u ovogodišnjem kalendaru EUSA-e (European Universities Sports Association), dok natjecatelji dolaze s ukupno 404 sveučilišta iz 36 zemalja.