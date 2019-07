Križevačko likovno ljeto: Dalia Katavić u ponedjeljak otvara izložbu Puni mjesec

U sklopu Križevačkog likovnog ljeta posljednju izložbu, četvrtu u nizu izložbi naših vrijednih i nadasve kreativnih Križevčanki u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci u ponedjeljak 29. srpnja u 20 sati, otvara Dalia Katavić pod nazivom “Puni mjesec”.

Izložba će biti otvorena do 2. kolovoza, a u nastavku donosimo opis izložbe, kao i poziv naše sugrađanke da posjetite ovu izložbu.

“Dobar Vam dan. Ja sam Dalia (bez j). Rođena sam u Splitu 1973. Nakon studija u Zagrebu, volim, živim i radim u Križevcima.

Život je lijep, duša puna, inspiracija u zraku.

Kreativnu snagu koja vodi do novih ideja nalazim doslovce u svemu što me okružuje, prije svega prirodi, i tako traje oduvijek.

Završila sam Agronomiju tako da sam i strukovno vezana uz prirodu ali me put evo doveo do nakita. Duž nizova kreativnih izričaja uz troje djece nadahnuće se samo nadopunjavalo.

Završila sam školu za Oblikovateljicu suvremenog nakita u Zagrebu na Pučkom otvorenom učilištu pod mentorstvom gospodina Davora Šuka. Obrazovala sam se i za Obradu srebrne gline u Ljubljani pod vodstvom gospođe Milice Bubanje te završila tečaj Upoznavanja simbolike i vrijednosti te nizanje poludragog i dragog kamenja sa gospođom Draganom Nedeljković u Beogradu. Zatim, tečaj Izrade i oblikovanja epoksi smole sa gospodinom Carlos Ingacio Bellanteom na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu te doškolovavanje s potonjim u raznim tehnikama obrade metala (srebro,mjed i bakar ) na individualnim satovima.

Izložbe: „Od umijeća do umjetnosti ̋-skupna izložba na POU Zagreb, “Puni mjesec”-samostalna izložba u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci

Obzirom da sada čitate moju biografiju, znači da Vas je zaintrigirao moj izričaj. Drago mi je i hvala Vam. Volimo dakle slične stvari: originalnost, unikate, komade koji imaju svoju priču… a priče donose materijali od kojih je moj nakit napravljen, ima ih sa svih strana svijeta… od divlje Afrike (predivan i rijedak Tanzanit)… do …., ma znate, završit ću do moje Dalmacije. Sa svakim mojim komadom nakita osjetit ćete ono sunce, ono more, onaj šum, onaj miris u zraku.

Želim da budete sretni kao i ja toliko da Sunce žuri za Vama. Vaša Dalia Katavić”