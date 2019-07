Rajn: Ulaganje milijun kuna u zgradu suda, koja nije ni naša, bio bi presedan neviđenih razmjera

Saborski zastupnik Branko Hrg i križevački gradonačelnik Mario Rajn zaratili su prošloga tjedna preko društvenih mreža i to zbog fasade križevačkog suda. Naime, prvo je saborski zastupnik napisao kako je na sudu u Križevcima održan sastanak na kojem je voditelj stalne službe suda predstavnicima Ministarstva pravosuđa iznio prijedlog obnove zgrade.

– Gradonačelnik, iako je dolazak na sastanak potvrdio na njemu se nije pojavio. Ne mogu vjerovati da mu obnova i uređenje suda nisu u interesu – napisao je Hrg uz objašnjenje da ga je kao organizatora posjete ljudi iz Ministarstva i Križevčanina bilo sram zbog takvog ponašanja gradonačelnika. No dodao je da ne misli odustati od ideje obnove suda i njegovog opstanka u Križevcima.

Na odgovor aktualnog gradonačelnika nije trebalo dugo čekati. I on je odgovorio na društvenoj mreži i optužio Hrga da širi neistine oko sastanka.

– Akteri su sastanak pomicali toliko puta dok nisu pronašli termin u kojem ne mogu prisustvovati. Istina je da Grad, kao i ja osobno, imamo dobru suradnju sa križevačkim sudom, te sam već imao sastanke s predstavnicima kao i telefonske razgovore na višoj razini zadužene za pitanja suda. Istina je i da je Grad osigurao 250 tisuća kuna u proračunu za obnovu prednjeg pročelja zgrade. Sada odjednom dolazi naš spasitelj saborski zastupnik i traži milijun jer je baš to garancija da sud neće otići iz Grada – oštar je Rajn. O obnovi zgrade suda bilo je riječi i na posljednjoj sjednici Gradskoga vijeća kad je gradonačelnik izjavio da Grad neće povećati iznos koji je predviđen u proračunu.

– Prvo se govorilo da je procijenjeni trošak kompletne obnove milijun i pol kuna, u ugovoru koji smo dobili barata se s cifrom od dva i pol milijuna kuna, i da se očekuje da mi sufinanciramo milijun kuna. Budući da nije riječ o našoj zgradi to bi bio presedan neviđenih razmjera da ulažemo milijun kuna u zgradu u kojoj nemamo nikakav suvlasnički odnos – poručio je Rajn uz objašnjenje da će Grad uložiti 250 tisuća kuna u uređenje pročelja s obzirom na to da je riječ o zgradi u staroj gradskoj jezgri. Dodao je da bi, ako će Ministarstvo pravosuđa i dalje htjeti da Grad značajnije ulaže, morati naći neki model uređenja suvlasničkih odnosa, no da taj model ne vjeruje jer su sve zgrade sudova u specifičnom statusu. Hrg pak tvrdi da je Grad suvlasnik zgrade suda.

– Sve ove godine Grad koristi dvorište suda za parking bez naknade. Ministarstvo je spremno ponuditi Gradu dodatne pogodnosti, a ukoliko se prihvati sufinanciranje, aktivnosti na obnovi započele bi već ove godine – tvrdi Hrg i najavljuje da će organizirati novi sastanak u Ministarstvu.

– Žao mi je što je čovjek izgubio kompas i umjesto da pomogne sa svoje pozicije i dalje pokušava skupljati političke bodove. Za sud ću se boriti, ali ovakvo ucjenjivanje je potpuno neumjesno – poručio je križevački gradonačelnik saborskom zastupniku. (GPP)