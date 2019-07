Održan sastanak s vodstvom Hrvatskih cesta: Gradnja brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog kreće na proljeće iduće godine

Župan Darko Koren sa zamjenikom župana Darkom Sobotom, županijskim pročelnicima i ravnateljima županijskih ustanova, saborskim zastupnicima i gradonačelnicima u srijedu 17. srpnja u prostorijama Županijske uprave održao je radni sastanak s delegacijom Hrvatskih cesta na čelu s predsjednikom Uprave Josipom Škorićem. Tema sastanka bili su projekti prometne infrastrukture na području Koprivničko – križevačke županije, a kako je tijekom rasprave u nekoliko navrata istaknuo župan Koren, Županija je inicirala ovaj važan sastanak kako bi javnost dobila odgovore na pitanja o dinamici realizacije ranije dogovorenih i usuglašenih projekata koji su od kapitalnog značaja za život stanovnika.

„Ono što nas zanima jest dinamika realizacije ključnih projekata i jesmo li u rokovima koji su zacrtani jer prema nekim parametrima bi se dalo zaključiti da Hrvatske ceste malo kaskaju iako smo pripremili traženu dokumentaciju. Naša procjena izvršenja za aktivne ugovore i planirane projekte u 2019. govori kako je od ukupno 40,1 milijuna kuna do svibnja izvršeno radova i projektiranja u vrijednosti 8,4 milijuna kuna, odnosno 21 posto od planiranog. Kao predstavnik javnosti koja je vrlo zainteresirana za prometnu infrastrukturu na području naše županije, interesira nas koji su daljnji koraci i možemo li kako ubrzati procese“, kazao je uvodno župan Koren.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta kazao je kako su svjesni problematike te stanja mreže cesta na području Koprivničko-križevačke županije uz napomenu da će se dogovoreni projekti realizirati u razumnom roku.

„Najvažnije je da dijelimo zajedničko mišljenje kako su kapitalni projekti u vašoj županiji neupitni. Istina je da trenutno postoje vremenska odstupanja u nekim administrativnim segmentima, no neće biti odstupanja po pitanju početka radova na kapitalnim projektima, posebice dionice državne ceste D 10 od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog gdje će radovi početi iduće godine u proljeće. Krajem ove godine idemo u raspisivanje natječaja za izvođača radova“, naglasio je Škorić.

Župan je podsjetio i na pravna pitanja u pogledu izvlaštenja određenih dijelova buduće trase prometnice te izrazio zadovoljstvo što su predstavnici Hrvatskih cesta na današnjem sastanku potvrdili kako su Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije i Strateška studija utjecaja na okoliš usklađeni sa svim zakonskim aktima Odlukom o razvrstavanju javnih cesta te kako neće biti nikakvih prepreka da se krene s radovima.

„ Naravno da svi želimo da se ta dionica brze ceste radi u punom profilu, no svjesni smo i potrebe faznog građenja koja će u konačnici dovesti do punog profila brze ceste kako je i navedeno u strateškim dokumentima koji predviđaju izgradnju brze ceste s dva kolnika. Lokacijskom dozvolom gradnja se dijeli na faze, gdje će se prvo izvesti jedan kolnik s dvije trake, za dvosmjerni promet, dok će drugi kolnik biti dograđen kasnije, kada se to pokaže opravdanim, no od njega se neće odustati i to je ono što javnost mora znati“ , kazao je župan Koren.

To je potvrdio i predsjednik Uprave Škorić istaknuvši kako Hrvatske ceste rade u skladu s mogućnostima te pokušavaju što racionalnije upravljati projektima.

„Ključno je naglasiti da novca za projekte ima, sredstva smo osigurali, no važno je da se projekti izvode u skladu s potrebom što ne znači da ćemo odustati od punog profila brze ceste prema Koprivnici. Dokumenti su jasni po tom pitanju“, potvrdio je Škorić.

Što se tiče nastavka nastavak projekta od Kloštra Vojakovačkog prema Koprivnici predstavnici Hrvatskih cesta su župana i suradnike izvijestili kako će u drugoj polovici 2019.godine biti raspisan natječaj za izradu Idejnog rješenja i Studije utjecaja na okoliš s ishođenjem Rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš i izrada svih vrsta idejnih projekata s ishođenjem lokacijske dozvole za brzu cestu na potezu Vrbovec-Križevci-Koprivnica-Gola (DC41).

U međuvremenu s pokreću i radovi na izgradnji projekta denivelacija raskrižja državne ceste D22 i željezničke pruge M201 u Križevcima za koji se trenutno provodi postupak nabave radova. Predsjednik Uprave Škorić izvijestio je i kako će se u rujnu kreće s izradom studije i dokumentacije vezane za obilaznicu Koprivnica u sklopu ključnog koridora na državnoj cesti D2 jer Grad Koprivnica ima velike prometne probleme zbog prolaska državne ceste D41 kroz centar grada.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Dragutin Guzalić predstavio je problematiku u vezi financiranja ŽUC-a istaknuvši kako je prošle godine iz izvora kojim raspolažu Hrvatske ceste ŽUC-u Koprivničko-križevačke županije raspodijeljeno 5,6 milijuna kuna, a ove godine još nije donesena odluka o raspodjeli sredstava koja su prema informacijama smanjena. Stoga je Guzalić izrazio nadu kako će se sredstva ipak osigurati rebalansom financijskog plana Hrvatskih cesta. Direktor društva Piškornica-sanacijsko odlagalište Marijan Blažok postavio je pitanje o prekategorizaciji cesta vezano za skraćenje ceste prema RCGO i neke druge korekcije cestovne mreže, čime se bi omogućilo izdvajanje iz javne ceste -javnog dobra dio ceste za projekt RCGO.

Uz ključne projekte na sastanku su otvorene i brojne druge teme koje su od interesa za jedinice lokalne samouprave pa su tako predstavnici gradova s područja županije iznijeli svoje prijedloge i projekte te s Hrvatskim cestama dogovorili pojedinačne sastanke kako bi se o njima detaljnije raspravilo.

Zaključno, župan Koren kazao je kako je zadovoljan sastankom te kako se nada da će ovakvi susreti pridonijeti dinamici i bržem rješavanju problema te kako Županija i njene stručne služe stoje na raspolaganju za punu suradnju.

„Svjesni smo da ste jedan od najvećih naručitelja radova u državi i da provodite najviše javnih nabava pa u tom svjetlu razumijemo i problematiku vezanu za nedostatak izvođača radova s kojim se svi suočavamo. Želim naglasiti kako ćemo i dalje inzistirati da se rokovi poštuju te da se više pažnje posveti našoj županiji jer ona je već dugi niz godina nepravedno zakinuta u odnosu na neke druge sredine“, zaključio je Koren uz želju da Hrvatske ceste u svojim planovima izrade i studiju o sigurnosti na Podravskoj magistrali koja je prepuna „crnih prometnih točaka“ koje pod hitno treba riješiti.

Sastanku su uz predstavnike Hrvatskih cesta prisustvovali i saborski zastupnici Branko Hrg, Željko Lacković i Mladen Mađer koji su iznijeli svoje prijedloge za poboljšanje suradnje te gradonačelnici Mario Rajn i Hrvoje Janči, zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž i Mario Perković iz UO za građenje i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice te predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Tihomir Kvakarić.