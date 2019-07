‘kids from the sky’ novim singlom Yellow Paradise osvaja tjedne ljestvice (VIDEO)

‘kids from the sky’, solo projekt križevačkog glazbenika Tea Goluba, postiže sjajne uspjehe s novim singlom Yellow Paradise. Pjesma je izašla krajem lipnja, a prošlog tjedna je završila na prvom mjestu tjednih lista dvaju renomirana portala – Muzika.hr i Ziher.

Yellow Paradise je prva pjesma nakon albuma Echoes, a Golub ističe kako ona sažima nezadovoljstvo prema načinu na koji glazbena industrija plasira i prezentira glazbu te ujedno predstavlja i konstantnu borbu između onoga što izvođač želi stvoriti i onoga što mu nameće industrija.

Podsjetimo, nakon više od dvije godine postojanja kao tročlani glazbeni sastav, ‘kids from the sky’ od prije nekoliko mjeseci djeluje i nastupa kao solo-projekt mladog križevačkog autora Tea Goluba, koji je i do sada bio pokretačka snaga ovog glazbenog kolektiva. Žanr koji predstavlja najlakše je opisati kao alternativni electro – pop.