Monika Orak najmlađa je finalistica prestižnog natjecanja u pripremi kave: Često čujem da radim najbolju u kraju

Jedna od najboljih baristica u Hrvatskoj, Monika Orak, ima tek 18 godina i živi u okolici Križevaca, a jedna od najboljih kava može se popiti u Sudovcu. Kad je Monika birala srednju školu još nije znala čime bi se htjela baviti u životu. Nije baš sanjala da će biti kuharica, ali upisala je to usmjerenje. Kad je preko ljetnih i zimskih praznika radila kao kuharica, otkrila je da je posao njenih snova zapravo kuhanje kave.

– To je napitak koji svakodnevno ispija mnoštvo ljudi. Naučila sam je pripremati, ali za mene to nije bilo to, težila sam za nečim višim – prisjeća se Monika kojoj je i tema završnog rada u Obrtničkoj školi u Koprivnici bila kava. Sve što je tada naučila o kavi impresioniralo ju je i odlučila je upisati tečaj za baristu u Rijeci. Danas je najmlađa baristica u Hrvatskoj i finalistica natjecanja Julius Meinl, u kojem natjecatelji moraju pokazati svoje vještine i znanja u kuhanju kave.

Savršeno izbalansiran espresso

– Razmišljala sam bih li se prijavila ili ne. Bilo me je strah jer tamo dolaze već iskusni baristi, a meni je to prvo natjecanje i nova sam u poslu. Htjela sam vidjeti u čemu griješim i što trebam popraviti – objašnjava Monika, no ne samo da malo griješi, nego je ušla u finale.

– Naravno da prvo treba znati napraviti savršeno izbalansiran espresso. Recimo, vrijeme ekstrakcije je po pravilu 20-30 sekundi i to je podloga za sve ostalo. Osim toga, treba znati napraviti pravu mikro-pjenu za cappuccino – kaže i dodaje da se ocjenjuje način rada, tehnika i čistoća, a onda izgled i okus. Natjecatelji su morali napraviti po dva espressa, dva cappuccina i dva pića s potpisom, takozvana signature drinka i oba napitka od svake vrste morala su biti istog ili bar sličnog okusa.

– Postoje tehnički suci, koji gledaju koliko je natjecatelj brz, ima li napitak zadovoljavajuću kremu, boju i koliko je napitka u šalici, dok osjetilni suci ocjenjuju je li kava gorka, slatka ili kisela, trebale bi sve arome doći do izražaja. Također je bitno da šalice ne budu previše zagrijane – objašnjava Monika zahtjevnu proceduru koju je uspješno prošla. Dokaz tome su i komentari gostiju.

Bezbroj detalja koji čine finu šalicu kave

– Po nekoliko puta na dan čujem, svaka čast, imate najbolju kavu u kraju, ili može li ona fina kakvu uvijek kuhate, neki pitaju u čemu je tajna i kako napravim dobru pjenu. Uglavnom, primjećuju – priča nam Monika koja najviše voli kavu s mlijekom. Kad poželi osjetiti sve arome kave, napravi si espresso. Pije je i ujutro i navečer, ovisno o raspoloženju. Za dobru šalicu kave, objašnjava, bitna je vrsta kave, temperatura zagrijane vode u aparatu, temperatura šalice, aparat, zatim treba dobro namjestiti mlinac i znati odrediti gramažu i vrijeme ekstrakcije. Ima još detalja koji se odnose na dijelove aparata za koje običan gost ni ne zna da postoje. Otkrila nam je da puno čita o kavi, vrstama i načinima pripreme jer želi unaprijediti svoje znanje i način pripreme.

– Baristi kao kvalificirani konobari, naravno kuhaju kave, ali pokušavaju biti posebni i uljepšati gostima dan nudeći im posebne okuse i vizualno zanimljive šalice kave – kaže mlada baristica. I njen rad je već prepoznat jer je upravo dobila ponudu za posao bariste u jednom zagrebačkom kafiću. Kaže i da se ovo zanimanje sve više cijeni, a i sve više gostiju zna prepoznati dobru kavu.

– Za mene je ovo veliki uspjeh i veliki korak u karijeri. Imam veliku podršku prijatelja i obitelji, vjerojatno ima i onih koji me baš ne vole, ali se ne zamaram s time. Želim napredovati i učiti, usavršiti svoje vještine, ali znam da za sve to treba vremena i uspjeh ne može doći preko noći – svjesna je mlada stručnjakinja za kavu. Priča nam da su baristi uglavnom muškarci, a rjeđe žene. Iako se za sada sve u Monikinom životu vrti oko kave i želi postati trenerica budućih barista, planira završiti i tečaj za barmena i someliera.

– Neki od nas imaju mnoštvo briga i jednostavno ne stignu ostvariti svoje snove. Ali ako stvarno nešto želite i volite, boriti ćete se za to. Neću odustati od svojih planova kako god bilo teško ostvariti ih – odlučna je Monika. (GPP)