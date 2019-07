Španjolka Marieta volontira u Križevcima: Djeca rado sudjeluju u igrama koje za njih pripremamo

Pedesetak djece okupilo se ovog tjedna u parku bivše vojarne na Međunarodnom volonterskom kampu koji se u Križevcima održava već petu godinu. Besplatne radionice u sklopu kampa traju deset dana, do 12. srpnja od 10 do 13 sati, namijenjene su djeci od 6 do 13 godina, a organiziraju ih Volonterski centar Link i Centar za mlade Križevci.

– Dolazila sam i prethodnih godina. Jako je zabavno, družimo se, pričamo engleski i uživamo. Vrijeme nam brzo prođe – ispričala je dvanaestogodišnjakinja Eleonora Posavec. Nešto mlađa Lana već se sprijateljila s volonterkom iz Španjolske i sasvim dobro se razumiju iako ne govore isti jezik.

Iskustvo sudjelovanja na ovim radionicama za djecu je iznimno bogato zato što ih vode mladi volonteri koji su u Križevce došli iz različitih dijelova svijeta. Marieta je došla iz Španjolske.

– Prvi put sam u Hrvatskoj i mogu reći da mi se sviđa. Djeca su zainteresirana i sudjeluju u igrama koje za njih pripremamo – otkrila je mlada Španjolka. Osim nje, iz Španjolske su stigle i Laura i Sarai. Kako doznajemo, njihova zemlja potiče mlade volontere na sudjelovanje u međunarodnim kampovima pa im plaća i odlazak na njih. Volonteri iz drugih krajeva svijeta uglavnom si sami plaćaju put, a smještaj i hranu organiziraju im domaćini.

– Osmišljavamo kreativno-umjetničke radionice, slikamo, učimo ih i neke igre koje su tipične za zemlje iz kojih dolazimo. Nije nam dosadno – rekla je Yaroslava iz Ukrajine. Osim umjetničkih radionica, s djecom rade plesne koreografije, skaču u vrećama i igraju nogomet, dodaje Brenda iz Meksika. Djevojkama će se pridružiti i volonteri iz Portugala i Francuske, a svi oni imaju iskustva u radu s djecom u zemljama iz kojih dolaze.

Osim dobre zabave, djeca kroz igru usavršavaju svoja znanja stranih jezika, a moto kampa je Umjetnost i sport povezuju.

– Međunarodni volonterski kamp jedinstveno je iskustvo za mlade Križevčane. Ne samo da aktivno provode vrijeme vani, na svježem zraku u igri s vršnjacima, već istovremeno stječu znanja o ostalim narodima i kulturama – rekao je voditelj kampa Dario Car. Zadovoljan je što dolaze djeca koja su bila u kampu i prošlih godina jer je to dokaz da rade dobar program. Križevački domaćini osmislili su i sadržaje za mlade volontere.

– Oni su popodne slobodni pa smo im odlučili pokazati grad i svaki dan ih odvesti u neku od tvrtki u gradu. Ići ćemo u tvornicu čokolade Hedona, ali i u domaću informatičku tvrtku jer se jedna od volonterki iz Španjolske bavi upravo područjem računalne sigurnosti – otkrio nam je Car.

Sve radionice su besplatne i dolazak nije obavezan, već djeca sama biraju žele li dolaziti svaki dan. Iz dosadašnjeg iskustva organizatori nam otkrivaju kako bi većina njih na ovakve radionice rado dolazila čitavo ljeto. (GPP)