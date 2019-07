Bivši električar iz Uljanika educirao se i odmah zaposlio u križevačkoj IT tvrtki

Ljudima nova znanja, Gradu nova aplikacija. To je situacija nakon završene prve Speck Akademi- je, besplatne informatičke edukacije koju je u Križevcima u Razvojnom centru i tehnološkom parku provela tamošnja IT tvrtka Speck u suradnji s Gradom Križevcima. Tijekom četiri mjeseci 13 polaznika učilo se web i mobilnom programiranju i developmentu, čime su povećali svoje kompetencije i znanja koja im daju i ekstra šanse na tržištu rada. Jednom od njih koji su za uspješno završenu edukaciju dobili certifikate (a među njima su i profesor u školi, novinar zaposlen u ministarstvu…) već je pošlo za rukom i zaposliti se, i to upravo u Specku. Damjan Čorić (24) je dosad bio električar u “potonulom” Uljaniku i kad je shvatio kamo ide priča s pulskim brodogradilištem “dignuo je sidro” i odlučio se okušati, kaže, u nečem novom. Upisao je Speck Akademiju…

“Privuklo me programiranje jer je tražena profesija u kojoj se uspjeh postiže samo kontinuiranim radom i razvojem”, kazao je na uručenju certifikata Čorić, a direktor Specka Tomislav Tenodi (28) dodao je da su na radionicama programiranja odmah uočili njegovu predanost i inicijativu i nisu dvojili oko angažmana.

“Njegov trud rezultirao je time da smo ga odlučili i zaposliti. Iznimno je motivirajuće vidjeti kako su polaznici Akademije u samo četiri mjeseca stekli dovoljno dobre temelje da s njima mogu konkurirati za poziciju u bilo kojoj IT kompaniji”, uvjeren je Tenodi. Da je pohađanje ovakvog oblika “školovanja” u organizaciji mlade tvrtke win-win ne samo za polaznike već i za zajednicu, dokazuje to da su oni stečenja znanja odmah primijenili u praksi. Razvili su, naime aplikaciju naziva Rezervacija dvorana, koja će zainteresiranim građanima i ostalima olakšati i jednostavnijim učiniti postupak rezervacija termina u dvorana u gradskom vlasništvu, za organizaciju različitih događaja.

Inače, Tenodijev Speck kao agencija za razvoj i dizajn digitalnih proizvoda bavi se razvojem softverskih rješenja i mobilnih aplikacija za domaće i klijente iz EU i SAD-a, ima i portal za e-učenje autoskola.hr, dok im je dugoročan cilj ući i u projekte umjetne inteligencije (AI). Potrebe za zapošljavanjem su im gotovo stalne, zasad ih je 20 u uredima u Križevcima i Zagrebu, a traže i programere u JavaScriptu i UI/UX dizajnere.

Kako nam je Tenodi rekao prije nekoliko mjeseci, Hrvatska ne oskudijeva inženjerima i njihovom kvalitetom, ali nema dovoljno velikih IT kompanija koje bi bile kompetitivne i kadre pružiti im izazov kakav bi dobili na globalnoj razini. (PD)