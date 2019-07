Županija kupila dvorac Inkey u Rasinji u planu obnova s ciljem razvoja turizma i turističke ponude Koprivničko-križevačke županije

Župan Darko Koren u pratnji zamjenika Ratimira Ljubića, županijskih pročelnika i načelnika Općine Rasinja Danimira Kolmana u ponedjeljak 8. srpnja obišao je posjed dvorca Inkey u Rasinji koji je Koprivničko-križevačka županija prije nekoliko dana kupila na javnoj licitaciji i time spasila ovaj spomenički dragulj kulturne baštine od daljnjeg propadanja. Dvorac Inkey sagrađen je u 19. stoljeću, a propada već desetljećima. U njemu je nekad stolovala barunska obitelj Inkey koja ga je potkraj II. svjetskog rata i napustila nakon čega je promijenio nekoliko vlasnika. Ovom kupovinom Županija je napravila iskorak u svojem turističkom određenju i nastojanju da spomenici kulture ostanu sačuvani za buduće naraštaje.

Župan Koren pojasnio je okolnosti, detalje i odluku da se Koprivničko – križevačka županija javi na javnu licitaciju na kojoj je bila i jedini ponuditelj.

„Naš je cilj prijaviti nekretnine koje smo kupili, a radi se o dvorcu i popratnim zgradama u sklopu kompleksa, na projekte obnove kulturnih spomenika s ciljem razvoja turizma i turističke ponude naše županije. Ukupna vrijednost kupovine na javnoj licitaciji koju je provela FINA iznosi 410 tisuća, a za taj smo iznos kupili spomenuti dvorac i oko pet jutara zemljišta. Imamo viziju i planove uz obnovu ovog dragulja, tamo napraviti turističke sadržaje koje ovoj županiji nedostaju. Prvo je potrebno regulirati dokumentaciju i osmisliti idejni sadržaj prostora koji se može iskoristiti na više načina i povezati se drugim sadržajima koji tamo postoje. Objekt je pod zaštitom konzervatora i to će biti jedan od uvjeta koji ćemo morati poštivati, no nadam se da ćemo kroz dva do tri mjeseca moći prezentirati koncept prostora koji smo zamislili“, pojasnio je župan.

Župan se prilikom obilaska zdanja, dotaknuo i pitanja izvora financiranja i partnerstva s Općinom Rasinja.

„Razgovarali smo i s načelnikom Kolmanom, no Općina u ovom trenutku nije bila spremna ulagati u obnovu dvorca. Vlasništvo će ovisiti i o izvoru financiranja obnove pa ako ćemo procijeniti da europska sredstva možemo dobiti lakše ukoliko je u suvlasničkoj strukturi i jedinica lokalne samouprave tražit ćemo adekvatan model. Za sada u ovom trenutku je vlasnik Županija“, zaključio je župan.