OŠ Vladimir Nazor odabrana je za sudjelovanje na projektu Generacija NOW

Generacija NOW novi je projekt koji provodi IRIM (Institut za razvoj i inovativnost mladih) u suradnji s Hrvatskim Telekomom. Predstavljen je početkom lipnja, a cilj mu je povezati postojeća i nova znanja pri korištenju Internet of Things tehnologije, razvijati kreativnost, inovativnost i stvoriti priliku da djeca realiziraju IoT projekte od koncepta do gotovog modela te međusobno uče jedni od drugih i stječu samopouzdanje korištenjem modernih tehnologija.

Do 21. lipnja bio je otvoren natječaj putem kojeg su se zainteresirane osnovne i srednje škole te edukacijske ustanove mogle prijaviti za sudjelovanje. Svi sudionici projekta dobit će donaciju IoT edukacijske opreme, novčana sredstva za kupnju dodatne opreme, edukaciju mentora te stručnu mentorsku podršku. Ovaj će donacijski natječaj rezultirati i novim STEM kurikulumom za izvannastavne aktivnosti koji će biti dostupan svim školama i obrazovnim ustanovama. Odabrano je 110 ustanova (škola/knjižnica/organizacija) među kojima je i naša škola. Aktivnosti projekta za ustanove i mentore kreću sredinom rujna. Veselimo se sudjelovanju i čestitamo učitelju Tomici Turkoviću koji je zadužen za provedbu projekta u našoj školi!